Nå er det amerikanerne som etterforsker lekket video av F-35 som krasjer

24. januar klokka 16.30 lokal tid gikk det galt da et F-35C skulle lande på hangarskipet USS Carl Vinson, som befant seg i Sørkinahavet.

Sju ble skadet i den mislykkede landinga, som førte til at det første F-35C-flyet gikk tapt.

Som så ofte er det levende bilder som best beskriver de dramatiske sekundene.

Sist helg begynte det som framstår som en mobilvideo av kameraopptak om bord på hangarskipet å sirkulere i sosiale medier.

Mandag bekreftet US Navy overfor USNI News at videoen er ekte.

Opptak fra om bord på USS Carl Vinson da et F-35C krasjlander 24. januar 2022.

Undersøker lekkasje

Videoen viser krasjen fra to vinkler. I siste del, der man ser flyet skli av dekket og havne i sjøen, ser man også piloten skyte seg ut.

Det er mye roping, blant annet forsøk på kommunisere til flygeren om å avbryte landinga. Samtidig vises det at det er gode rutiner på hangarskipet, der brannslukkinga på dekk starter omtrent umiddelbart etter at flyet har gått i sjøen.

US Navy har foreløpig sagt lite om ulykken, annet enn at det pågår arbeid med å heve vraket.

Samtidig understreket marinen at de var i drift igjen kort tid etter ulykken, og F-35C-flyene har vært i drift som normalt. Det indikerer at de ikke mistenker at en eller annen iboende teknisk feil eller svakhet ved flytypen medvirket til ulykken.

USS Carl Vinson har vært i drift i cirka 40 år. Foto: Public Domain

Årsakssammenhengene skal selvsagt kartlegges, og det er for tidlig å si om dette til syvende og sist vil avdekke om dette utelukkende var en operasjonell feil eller om også en eller annen teknisk svikt medvirket til utfallet.

– Det jeg vet, er at marinen ikke bare undersøker selve ulykken, men også hvordan denne videoen kom på avveie, sa pressesekretær John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet mandag.

Dette minner om det som skjedde hos britene etter at et av deres F-35B havarerte rett etter takeoff fra HMS Queen Elizabeth 17. november i fjor.

Også da var det opptak fra et skipets overvåkingskamera som begynte å sirkulere på internett, og et av besetningsmedlemmene på hangarskipet ble arrestert på samme tid som flyet ble hentet opp fra Middelhavet.

Første F-35C-skvadron

F-35C er hangarskipversjonen (CV) av kampflyet og er nå operativ både hos US Navy og US Marine Corps. Marinekorpset deployerte første gang tidligere i år med F-35C tilhørende Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314 «Black Knights» om bord på USS Abraham Lincoln.

Dagen før ulykken på USS Carl Vinson trente de to hangarskipene og de to F-35C-skvadronene sammen i Filippinerhavet i det som betegnes som «dual carrier operations».

Sammenlignet med F-35A, som Norge har 34 av så langt, er det flere godt synlige forskjeller på F-35C.

For å tåle belastningen av katapult og bremsewire har denne blant annet forsterkninger i struktur og understell i tillegg til større, foldbare vinger. Arealet er på 62,1 m2 med et vingespenn 13,1 m, sammenlignet med 42,7 m2/10,7 m på F-35A.

F-35C på dekket på USS Carl Vinson 22. januar 2022. Foto: Seaman Leon Vonguyen

Det fører også til at F-35C har lagt på seg cirka 2,5 tonn mer tomvekt sammenlignet med F-35A. F-35C har kapasitet til å bære noe mer drivstoff internt enn F-35A: 8960 kilo versus 8278 kilo, men har lavere G-rating: 7,5 versus 9G.

Første gang bremsekroken ble testet til sjøs, var da testflyet CF-3 landet på dekket på USS Nimitz (CVN-68) utenfor San Diego 3. november 2014.

Dette skjedde imidlertid en god del forsinket, fordi bakketesting hadde avdekket at den opprinnelige bremsekroken hadde en stygg tendens til å bomme på wiren. Under gitte omstendigheter kunne kroken sprette opp igjen ved harde landinger i stedet for å trykke seg ned mot dekket og hekte seg fast i wiren.

Flyet som gikk tapt tilhører Strike Fighter Squadron 147 (VFA-147), også kjent som «Argonauts», den første operative F-35C-skvadronen. De ble sertifisert for operasjoner på USS Carl Vinson i 2018 og erklærte første operative evne (IOC) i februar året etter.