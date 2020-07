Nå er Anniken Hauglie i gang som leder for oljebransjens lobbyorganisasjon

Anniken Hauglie har startet i stillingen som administrerende direktør for Norsk olje og gass, interesseorganisasjonen for olje og gass-næringen i Norge.

Hauglie var arbeids- og sosialminister fra Høyre frem til januar i år, og ble ilagt en seks måneders jobbkarantene. Hun ble ansatt i april, men hadde altså ikke sin første dag før i dag.

– Jeg har gledet meg til å begynne å jobbe i Norges viktigste næring, som har lagt mye av grunnlaget for den velferden vi i dag setter så stor pris på, og verdiskapingen og kompetansen vi nyter godt av i by og bygd og i næringer langt utover bransjen selv, sier Hauglie i en pressemelding.

– Kompetent og god leder

Hauglie overtar etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som på nyåret kunngjorde at han ga seg som leder. Schjøtt-Pedersen hadde da hatt stillingen siden 2015.

– Med Anniken Hauglie har vi fått en særdeles kompetent og god leder, sier Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass, i en melding fra organisasjonen da ansettelsen ble kjent.

Hun er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo og har hatt en rekke stillinger og verv innen politikk, blant annet som byråd i Oslo og drøyt fire år som arbeids- og sosialminister i regjeringen Solberg.

Hauglie var Norges arbeids- og sosialminister fra 16. desember 2015 til 24. januar 2020. Hun gikk ut av regjeringen da Frp valgte å gå ut av regjering, og det ble gjort en rekke omrokeringer av ministerpostene.

Den siste tiden hennes som minister var preget av Nav-skandalen, hvor minst 80 personer var uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 trygdemottakere urettmessig hadde fått krav om tilbakebetaling.

– Gleder meg

Nå er hun klar for å kunne begynne på jobb igjen.

– Det har vært uvant ikke å kunne jobbe i en så lang periode, og det har vært et veldig annerledes halvår å måtte stå «på sidelinjen» når man egentlig bare ønsker å bidra. Men nå er det over. Nå gleder jeg meg til å være med og dra lasset, til å bidra til verdiskaping og vekst, til inntekter og velferd, til bærekraft og endringer for fremtiden, sier Hauglie.