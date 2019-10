Nå blir ringen-taxien elektrisk

Ingen som har sittet på i en Nürburgring-taxi vil noensinne glemme den skrekkblandete fryden når en profesjonell sjåfør ratter deg rundt «die Grüne Hölle». Undertegnede har i hvert fall aldri vært så inderlig lykkelig og samtidig vettskremt som da en av BMWs egne sjåfører kjørte oss rundt Nürburgring på åtte hysteriske minutter i en M5.

Med 400 hk og proff sjåfør vil Jaguar gi deg en opplevelse du aldri vil glemme. Foto: Jaguar

Det kjøres ikke lenger Formel 1-løp på "ringen", til det var banen for farlig. "Det grønne helvetet", som Formel 1-fører Jackie Stewart døpte banen, er definitivt krevende, og det er ikke mange årene siden en tilskuer ble drept av en bil som fløy ut av banen. Nürburgring er en over to mil lang manndomsprøve med 73 svinger og byr på en høydeforskjell på over 600 meter. Kanskje er det derfor bilprodusenter over hele verden ivrig bruker en sentral posisjon i utviklingen av nye biler - ikke minst Nürburgring selve målestokken når det gjelder nye sportsbiler.

Har du kjørt på Ringen, må du nesten vise det - i form av et klistremerke. Foto: Paal Kvamme

For å demonstrere produktene sine, tilbyr mang en bilprodusent også taxiturer rundt den legendariske banen, og da snakker vi om produsentenes frekkeste biler og beste sjåfører. Blant disse finner vi Jaguar, som så langt har kjørt sine taxiturer med den elleville XE SV Project 8. Med 600 hestekrefter fra den illsinte femliters V8-motoren under panseret er den håndbyggete bilen Jaguars mest potente gateregistrerte bil noensinne.

Nå blir «det grønne helvetet» enda grønnere. Heretter skal du også kunne skremme vettet av deg selv på en bærekraftig måte. Nå tar Jaguar i bruk den elektriske I-Pace som hurtigtaxi på den kjente og fryktede banen, som for å vise mannen i gaten hva Årets bil 2019 faktisk er god for. Dermed har elektrisk mobilitet inntatt nok en arena.

Amatørfotografer står hele dagen og filmer banen, i håp om å fange spektakulære krasj som de kan dele på YouTube. Foto: Paal Kvamme

Moroa koster 149 euro per person, men da får du ikke bare en bilopplevelse du aldri vil glemme - du får også sjekket at adrenalinpumpen fungerer. For som Jackie Stewart sa det: - Den som sier at han ikke liker Ringen, har enten ikke vært der eller så lyver han.