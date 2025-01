Hafslund Celsio melder at de har besluttet å gjenoppta CO 2 -fangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo.

Sammen med Aker Solutions og SLB Capturi (tidligere Aker Carbon Capture) skal de bygge et av verdens første fullskala CO 2 -fangstanlegg på avfallsforbrenning.

Planen er at anlegget skal være i drift innen tredje kvartal 2029.

– Dette er en enorm milepæl. Jeg er svært stolt over at vi nå er klare til å gjenoppta realiseringen av et av Norges største og viktigste klima- og industriprosjekter, sier Martin S. Lundby, administrerende direktør i Hafslund Celsio, i meldingen.

20 prosent av Oslos utslipp

Beslutningen markerer at den norske stat, Oslo kommune og Hafslund Celsios eiere – Hafslund, Infranode og HitecVision – er klare til å starte byggingen av karbonfangstanlegget og en CO 2 -terminal på Oslo havn.

– Karbonfangst på Klemetsrud vil kutte nesten 20 prosent av byens gjenværende, fossile utslipp når anlegget etter planen startes i 2029, og er det suverent viktigste enkelttiltaket for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål, sier Eirik Lae Solberg, byrådsleder i Oslo, i meldingen.

Anlegget som lanseres i dag vil fange 350.000 tonn CO 2 i året, noe redusert fra det opprinnelige prosjektet, hvor målet var 400.000 tonn CO 2 . Det vil fange vil fange 90 prosent av CO 2 -en i røykgassen fra forbrenningsanlegget.

Halvparten av de reduserte utslippene stammer fra biogent avfall, og innebærer karbonfjerning fra atmosfæren. Resten er redusert utslipp av fossilt CO 2 .

Kan koste 9,5 milliarder kroner

Prosjektet er en del av statens fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO 2 , Langskip, men måtte sette bremsen på i forfjor vår da det ble klart at kostnadene ble langt høyere enn budsjettet.

Siden den gang er kostnadene redusert med om lag én milliard kroner, opplyser Hafslund Celsio, men kostnadsrammen er likevel økt med 2,1 milliarder 2022-kroner siden starten av prosjektet.

Styringsrammen for prosjektet er nå satt til 8,3 milliarder kroner (i 2024-kroner), med en maksimal kostnadsramme på 9,5 milliarder kroner.

Gjennom støtteavtalen bidrar den norske staten med 2,5 milliarder kroner i investeringsstøtte. I tillegg kommer støtte til drift, transport og lagring over ti år.

Oslo kommune investerer direkte 2,6 milliarder kroner gjennom Hafslund Celsio, mens Hafslund Celsio selv investerer 4,3 milliarder kroner.

Siden anlegget vil fange en betydelig andel CO 2 fra biologisk materiale, åpner dette for muligheten til å selge karbonfjerningssertifikater (CDR) i det frivillige karbonfjerningsmarkedet (VCM), som er i sterk vekst. Målet er at dette også skal kunne bli en betydelig inntektskilde, som kan bidra til å finansiere selskapets egenandel, og som sikrer at dette blir et lønnsomt prosjekt for Hafslund Celsio.

Mellomlager for flere

I tillegg til selve fangstanlegget skal det på Klemetsrud bygges en lokal logistikkløsning som klargjør den fangede CO 2 -en for utslippsfri transport til en ny CO 2 -terminal i Oslo Havn.

CO 2 -en skal fraktes med skip til Øygarden, hvor CO 2 -lageret til Northern Lights er ferdigbygget og klart til å ta imot CO 2 .

På sikt vil terminalen på Oslo Havn også kunne tilby mellomlager og utskipingstjenester av CO 2 fra andre CO 2 -fangstprosjekter på Østlandet.