Nå begynner Tsjernobyl å produsere strøm igjen

En solcellepark på én megawatt holder på å ta form inne i den forbudte sonen som ligger rundt det tidligere kjernekraftverket i Tsjernobyl. Den er den første i en stor satsing på området.

Bare hundre meter fra sarkofagen som omgir restene av reaktor fire i Tsjernobyl, står snart en ferdig solstrøm-park på én megawatt. Installasjonen skal være klar og begynne å levere strøm innen et par uker.

Første etappe

Anlegget skal kunne dekke energibehovet for rundt 2.000 leiligheter, oppgir det tysk-ukrainske selskapet Solar Chernobyl til nyhetsbyrået AFP. Parken skal ha kostet rundt en million euro å bygge, og består av 3800 solcellepaneler som dekker en overflate tilsvarende to fotballbaner.

Men det er bare første etappe. Ukrainas myndigheter har frigjort nesten 25 kvadratkilometer til solcelleparker rundt Tsjernobyl, og Solar Chernobyl sier at de håper å kunne produsere opp mot 100 megawatt solstrøm i området på sikt.

Forbudt å bore

En arbeider installerer utstyr. Bilde: GENYA SAVILOV/AFP/Scanpix

Selv om nivåene av radioaktiv stråling har sunket siden en ny sarkofag ble installert over reaktor fire i fjor, må Solar Chernobyl være forsiktige. Det er forbudt å bore eller grave i bakken, så solcellene må monteres på sementsokler.

Ukrainske myndigheter har hittil fått inn henvendelser fra et sekstitalls utenlandske bedrifter. De lokkes til Tsjernobyl av billige tomtepriser og høy pris for strømmen som produseres. Prisen som investorene i Tsjernobyl tilbys, ligger opp mot 50 prosent over snittprisen per kilowattime i resten av Europa, ifølge AFP.

Planene om solstrøm-anlegg i området rundt Tsjernobyl har vært på trappene i lengre tid. I fjor erklærte to kinesiske selskap at de planlegger å bygge en enorm solcellepark med en kapasitet på en gigawatt rett sør for kjernekraftverket, skriver The Guardian i en artikkel fra i fjor.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se