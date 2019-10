Mystisk massedød blant muslinger forbløffer forskere

En amerikansk forskergruppe mistenker en mystisk sykdom for å ha skylden for at massevis av muslinger dør i flere elver i USA og andre steder i verden. Det skriver The Guardian.

Muslinger er en viktig del av økosystemene i vannmiljøer, hvor de fungerer som et enormt biologisk filter og sørger for at vannet er klart. I tillegg forebygger de oksygenmangel i vannet ved å spise alger og bakterier.

Den amerikanske forskergruppen består av blant andre biologer, patologer og epidemiologer fra University of Wisconsin, US Geological Survey og US Fish and Wildlife Service som undersøker i hvilke områder ferskvannsmuslinger dør i hopetall i elvene i Tennessee, Virginia, Oregon og Washington.

De forteller at andre forskere samtidig undersøker lignende tilfeller i Spania.

Også i Nord-Europa har det tidligere blitt rapportert om mystiske fenomener og en plutselig og uforklarlig tilbakegang i blåskjellbestandene.

Ingen legger merke til det

I Nord-Amerika regner man med at 71 prosent av de rundt 300 forskjellige artene av ferskvannsskjell er truet. Muslinger er særlig følsomme overfor varme og endringer i nedbør som følge av klimaendringer, men hovedsakelig skyldes nedgangen i antallet at mennesker har forurenset elvene.

«Når man snakker om globale masseutryddelser, gir disse muslingartene virkelig utslag. Men det er så mange av dem at ingen legger merke til det», sier biologen Jordan Richard fra US Fish and Wildlife Service til The Guardian.

Når det tidligere har vært tilfeller av massedød i elver, har flere forskjellige dyrearter vært påvirket. Og i disse tilfellene har det vanligvis vært på grunn av byggingen av demninger eller utslipp av kjemikalier.

Merkelige omstendigheter vekker bekymring

Jordan Richard og de andre forskere mistenker at det er en mystisk sykdom som står bak de mange døde muslingene, og mistanken lander der fordi muslingene er de eneste dyrene i elven som dør.

Jordan Richard sier at det er observert lignende fenomener tidligere, men at forskere ikke vet hvorfor det skjer. Ifølge epidemiologen Tony Goldberg fra University of Wisconsin gir de mystiske omstendighetene likevel et foruroligende varsel om hva årsaken kan være.

«Det virker svært merkelig at det bare er én av mange dyrearter som er berørt. Fra et epidemiologisk perspektiv er det et faresignal om en infeksjonssykdom», sier veterinærepidemiolog Tony Goldberg ved University of Wisconsin til The Guardian.

Sykdommen kan mutere og drepe andre arter

At sykdommer dreper dyrearter i massevis, er slett ikke noe nytt.

På 2000-tallet forårsaket ebola massedød blant gorillaer i Sentral-Afrika. En smittsom kreftform truet med å utrydde de tasmanske pungdjevlene på 1990-tallet, og på 1980-tallet utryddet en soppsykdom tilsynelatende gullfrosken på Costa Rica.

Og selv om muslingene ikke utryddes helt, kan nedgangen i antallet være nok til at økosystemet i elvene endres og til og med kan kollapse.

Hvis problemet med muslingene skyldes en sykdom, vekker dette bekymring hos Tony Goldberg, som forteller at sykdommen kan mutere og «lære seg» å drepe andre ferskvannsarter.

Tony Goldberg sier at den teknologiske utviklingen i forhold til å forhindre virus og andre patogener i dyr utvikler seg med stormskritt. Men inntil man har funnet botemidler, kan muslingenes forsvinning ha store konsekvenser for elvene, og for de som er avhengige av dem.

«Hvis det skjer en masseutryddelse i en elv, vil den aldri bli den samme igjen. Bunnen vil bli forandret, og fisk og andre dyr vil være annerledes. Elven vil lukte og se annerledes ut. Det vil ikke være den samme elva», sier han til The Guardian.

Denne artikkelen ble først publisert på Ing.dk.