Flere faktorer bidrar til at pilene peker rett vei med tanke på strømprisen. Det varme været har medført lavere kraftforbruk. Forbruket forrige uke var lavere enn tilsvarende uke de ti siste årene. Da ble kraftproduksjonen høyere enn forbruket, og det førte til nettoeksport ut av sørlige Norge.

– Samtidig har det vært mye nedbør i sørlige Norge. Det er gode nyheter for magasinfyllingen og kraftsituasjonen denne vinteren, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inga Nordberg, i en pressemelding.

I sørlige Norge var ukesprisen på strøm 76 øre/kWh, en nedgang på 30 prosent fra uka før. Det er over ett år siden prisene var på samme nivå.

Mye vann

Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 17,3 prosentpoeng de siste seks ukene. NVE påpeker at det er sjelden å se så stor økning i fyllingsgraden i sørlige Norge senhøstes.

Ved utgangen av uke 44 var fyllingsgraden i Norges vannmagasiner på 78,6 prosent. Økningen nasjonalt den uka var 2,0 prosentpoeng.

Det milde været, men også bidrag fra vindkraft, har gjort at forbruket av vannkraft gikk ned. Og selv om det ble overskudd til å eksportere kraft ut av Norge, var kraftproduksjonen generelt lav, slik den bør være på denne tiden av året.

– Trenden med lav kraftproduksjon for årstiden fortsetter, og produksjonen ligger fortsatt på et lavere nivå enn noen gang tidligere de siste ti årene. Av denne allerede lave produksjonen var det aller meste kraft som ikke kan lagres over lang tid, sier Nordberg.

Usikre tider

NVE understreker at kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa.

– Det er fortsatt meldt varmt vær i en periode framover, men etter hvert vil magasinene få mindre påfyll av vann fordi mer av nedbøren legger seg som snø. Selv om magasinfyllingen har gått kraftig opp i sørlige Norge de siste ukene, blir det viktig å følge med på hvordan kraftprodusentene bruker vannet framover, sier Nordberg.

Mer snø betyr også at det blir kaldere, og da øker kraftforbruket igjen.

Energipriser generelt påvirker også. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi vente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid, påpeker NVE.