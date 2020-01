Musks løfte: Tunnelen blir ferdig i år

Under bakken kommer bilene til å suse fram i hastigheter på over 240 km/t. Tesla-gründer Elon Musk, som også har ansvaret for The Boring Company, avslørte i en Twitter-melding rett før nyttår at The Boring Company tar sikte på å ha sin første tunnel klar for kommersiell drift i 2020.

Det blir en loop under Las Vegas som skal ha kapasitet til å transportere minst 4400 passasjerer i timen. Strekningen er tenkt å binde sammen de enorme messehallene som tilhører Las Vegas Convention and Visitors Center. Det første spadetaket ble tatt i november.

Høy hastighet gjennom hovedtrafikkårer

Det hele begynte i Los Angeles. I 2017 fortalte gründeren at han var lei av trafikken i metropolen, og at han hadde til hensikt å løse problemet ved hjelp av tunneler. Året etter viste The Boring Company fram en 1,8 kilometer lang testtunnel under byen – den var ikke så lett å få til.

– LA er som tunnelenes motstykke til Broadway. Vi har jordskjelv, og olje, gass og metan i

bakken. De borer faktisk fremdeles etter olje i LA. Du har steinholdig sandjord. Det finnes

omtrent en million myndigheter som du må forholde deg til. Man kan trygt si at om du kan

grave tunneler her, kan du klare det hvor som helst, sa Elon Musk under presentasjonen av

testtunnelen.

Tanken er at bilen heises ned i tunnelen og ferdes uhindret og i høy hastighet gjennom hovedtrafikkårer. Det er først ved avkjøringene at hastigheten senkes. Man kan ha 10–20 ganger flere stasjoner enn en tunnelbane.

Systemet har en enorm kapasitet

– Du kan ha så mange tunneler du bare vil. Jeg er ganske sikker på at alle i USA ikke kommer til å flytte til Los Angeles, men du skulle faktisk kunne bygge mange nok tunneler til å transportere hele USAs befolkning i LA. Det finnes ingen begrensninger, sier Elon Musk.

