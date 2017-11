Murer-roboten legger inntil 1000 murstein i timen

Hadrian fikk stor oppmerksomhet i 2015, da en australsk maskiningeniør lanserte roboten, som skal kunne jobbe natt og dag 365 dager i året - og legge murstein dobbelt så raskt som en vanlig murer.

Ideen kom da teknologisjef i Fastbrick Robotics, Mark Pivac fra Perth, opplevde en stor mangel på murere i 2005, og han bestemte seg for å å ta grep.

- Mennesket har lagt murstein i 6000 år og helt siden den industrielle revolusjon har de forsøkt å gjøre noe med det, sa aeronautikk- og mekanikk-ingeniøren til avisen PerthNow den gang.

Nye avtaler

I dag, to år senere, er roboten fortsatt under uttesting, men i sommer fikk Fastbrick Robotics bris i seilene: Maskin-giganten Caterpillar gikk inn med snaut 17 millioner kroner i selskapet, med en opsjon på ytterligere 8 millioner dollar.

I august meldte selskapet også at de hadde inngått en intensjonsavtale med Saudi Arabia om å bidra til å bygge minst 50.000 saudiarabiske hjem innen 2022.

Ny prototype

Men hvor fort går egentlig utviklingen? Nylig meldte Fastbrick Robotics at de skal lage en ny og mer avansert prototype av murer-roboten - angivelig for å gjøre testene av Hadrian X mer optimale, og for å lære mer av monteringsprosessen.

Opprinnelig så Fastbrick Robotics for seg å ha den første kommersielle roboten klar tidlig i år, og storskalautrulling kort tid senere.

Selskapets nyeste tidsanslag er å ha roboten i full produksjon i 2019.

Slik virker den

Hadrian X-teknologien er basert på en rundt 30 meter lang teleskoparm med et fleksibelt hode og en dyse som påfører mørtel. Armen styres av et dataprogram som beregner robotarmens bevegelser ut i fra en CAD-tegning.

Hadrian X skal være i stand til å skjære til murstein så de passer i lengden, legge murstein med mørtel imellom, samt måle opp og scanne muren for å kontrollere kvaliteten.

Den er strømdrevet (eller kan bruke egnet generator), bruker laser som sjekkes 1000 ganger i sekundet for å korrigere plasseringen sin for vind og vibrasjoner og skal ha en nøyaktighet på 0,5 millimeter.

Målet er at murer-roboten skal kunne bygge et hus på tre dager.