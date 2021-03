Munnbind kan brukes til å bygge vei og fortau

Pandemien raser og bruken av munnbind øker jevnt og trutt. Det anslås at rundt 6,8 milliarder munnbind brukes hver dag over hele verden.

Men hva om de kunne brukes til noe nyttig i stedet for å havne i søpla?

En gruppe forskere fra University of Technology ved Melbourne, RMIT University, har sett nærmere på dette.

Forskningsgruppen har utviklet et materiale for produksjon av veier og fortau, som består av strimlede kirurgiske ansiktsmasker og gjenvinningaggregatet RCA.

Og de første studiene av materialet har vært positive, sier Mohammed Saberian, som er en av forskerne bak.

– I den første studien så vi på mulighetene for å gjenbruke engangsmunnbind i veier, og vi var veldig begeistret da vi så at det ikke bare fungerer, men også har reelle tekniske fordeler, sier han i en pressemelding fra universitetet.

Tilfører styrke og stivhet

RCA kunne egentlig brukes alene for å danne lagene under asfalten, men forskerne fant at tilsetningen av de strimlede munnbindene både hadde miljøfordeler og gjorde materialet bedre.

Analysen viser at munnbindene tilfører materialet stivhet og styrke, som består av 99 prosent RCA og en prosent strimlede ansiktsmasker, og som er utviklet for å brukes som et grunnlag for veier og fortau.

Tester av materialets motstand mot stress, vann og syre viser også at materialet fungerer som det skal. Det samme gjelder styrke, deformasjon og dynamikk, som oppfyller alle relevante tekniske spesifikasjoner.

Tre millioner på en kilometer

For en tofelts vei vil det være mulig å resirkulere tre millioner munnbind per kilometer.

Forskerteamet har også undersøkt bruken av de strimlede munnbindene som resirkulert materiale i betong med foreløpige lovende resultater.

Ifølge professor Jie Li, som leder forskergruppen ved RMIT University, kom ideen da forskere så maskene ligge og sveve på gatene i Melbourne.

– Vi vet at selv om disse maskene er sortert riktig, vil de havne på søppelfyllingen eller bli brent. covid-19 har ikke bare skapt en global helse- og økonomisk krise, men har også hatt ødeleggende konsekvenser for miljøet. Hvis vi kan innlemme sirkulær økonomi i dette store avfallsproblemet, kan vi utvikle de smarte og bærekraftige løsningene vi trenger, sier professoren.

De foreløpige resultatene vil bli publisert i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.