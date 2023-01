Ideen bak multifartøyet er at skipet ikke skal ligge uvirksomt når kvotene med sild, lodde, kolmule og makrell er fylt opp. Da skal båten kunne rigges om med undervannsfartøy og annet utstyr for å jobbe for offshoreindustrien. Arbeidsoppgaver kan være lett seismikk, bunnsurvey eller rørservice. «Sunny Lady» er også rigget for å ta oppdrag innen havforskning. Blant annet er det eget laboratorium om bord. Og dette er også sertifisert som lasteskip.