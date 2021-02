Multiconsult og Bergen kommune får bøter etter demningsbrudd

Dambruddet førte til at det rant ut omtrent 70.000 kubikkmeter med vann i løpet av 30 minutter.

Det var kvelden 22. august 2018 at en midlertidig demning brast i Munkebotn i Bergen. Det fikk dramatiske konsekvenser, og kommunen ble i ettertid beskyldt i Teknisk Ukeblad for å ikke ha fulgt ekspertråd som kunne avverget ulykken.

Høyst uvanlig og risikabelt

Den opprinnelige demningen på stedet var under rehabilitering, og for å ta unna vannmassene som samlet seg ble det bygget en midlertidig fangdam.

Etter kraftig nedbør i flere dager brast fangdammen. Siden den opprinnelige demningen allerede var revet, flommet vannet ned mot bebyggelsen i Eidsvåg, og over 40 hus måtte evakueres. I tillegg førte flommen til skader i vassdraget nedenfor og stenging av E39.

Heldigvis kom ingen til skade, men demingseksperter TU snakket med kalte det høyst uvanlig og risikabelt å fjerne den gamle demningen før en ny og permanent demning var på plass.

Det ble også stilt spørsmål ved hvorfor fangdammen i det hele tatt ble bygd, i stedet for å føre vannet forbi arbeidsstedet. Kommunen har innrømmet overfor Bergens tidene at de ikke fulgte sin egen søknad, og lot være å legge rør i fangdammen som skulle lede vann forbi.

Da den eksterne rapporten etter ulykken ble lagt frem av Instanes AS fikk alle i prosjektet slakt, også Multiconsult, som var tidlig ute med å legge skylden på kommunen.

Entreprenøren går fri

Nå har NVE gitt bøter til dem begge.

– Bergen kommune og Multiconsult hadde i dette tilfellet ansvaret for dambruddet som oppsto og er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på henholdsvis to millioner og 800.000 kroner, sier seksjonsleder Lars Grøttå i NVEs damtilsyn.

I en pressemelding skriver NVE at de mener Bergen kommune ikke hadde oppdatert beredskapsplan og teknisk plan for byggearbeidet, og at det var manglende internkontroll. Bergen kommune er dameier og var byggherre for arbeidene. Multiconsult var innleid konsulent med oppgaver og ansvar etter damsikkerhetsforskriften.

NVE valgte å ikke gi entreprenøren Donar overtredelsesgebyr, selv om det var varslet. NVE skriver at de mener ansvaret for hendelsen må legges på de som gjennom sin rolle i planlegging av byggearbeidet hadde ansvaret for å forhindre dambruddet.