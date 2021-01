Mowi klager på utbygging av karbonlagringsanlegg: – Kan medføre store konsekvenser

En rekke bedrifter i flere land kan bli kunder i Langskip, som er navnet på transport, mottak og permanent lagring av CO2 i Nordsjøen. Men først må det bygges et anlegg for mottak i Naturgassparken i Øygarden kommune og en rørledning ut til reservoaret i Johansen- og Cook-formasjonen ca. 2660 meter under havbunnen.

(Illustrasjon: Equinor)