Overtredelsesgebyret gjelder ulovlig uttak av vann to forskjellige steder. Det ene tilfellet gjelder uttak av vann fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune over en periode i februar i 2021. Det andre tilfellet gjelder ulovlig uttak av vann fra Haukåvassdraget i Kinn kommune i årene 2012 til 2020.

Boten i Haukåvassdraget-saken er den største NVE noen sinne har gitt i slike tilfeller.

– Overtredelsesgebyret på 11 millioner kroner for ulovlig vannuttak fra Haukåvassdraget er det høyeste NVE har ilagt for brudd på en vassdragskonsesjon. Hovedårsaken til at Mowi får et relativt høyt overtredelsesgebyr i denne saken er at vi har estimert fortjenesten av det ulovlige vannuttaket til 9,7 milllioner kroner, skriver Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver i NVE, i en e-post til TU.

Tidligere har de gitt mellom 1,8 og 8 millioner kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig uttak av vann til settefiskanlegg, legger han til.

Mer enn 20 kubikk i minuttet

Konsesjonen i Haukåsvassdraget ble gitt i 2011 med forbehold om at gjennomsnittlig vannuttak ikke skulle overstige 20 kubikkmeter i minuttet, men NVE har avdekket at Mowi har hatt et høyere uttak i perioden 2012 til 2020, heter det i en melding fra NVE, der de også skriver at den beregnede fortjenesten på 9,7 millioner kroner er et konservativt estimat.

I Slørdalsvatnet-saken hadde Mowi søkt om å ta ut mer vann enn de hadde konsesjon for, men hadde fått avslag av hensyn til landskapet, fisken og elvemuslingene i elva. Likevel skal Mowi ha fortsatt å tappe vann. I perioden 15. til 26. februar i 2021 var vannstanden under de tillatte nivåene.

NVE beregner at uttaket fra Slørdalsvatnet bidro til å holde 800.000 settefisk i live, noe som representerer en fortjeneste på om lag 5 millioner kroner.

– Et settefiskanlegg skal planlegge driften ut fra vanntilsiget i tørrår. Det skal også være magasin eller reservevannkilde som sikrer stabil vanntilgang gjennom langvarige tørkeperioder. Vi mener Mowi kunne unngått denne overtredelsen ved å i større grad ta høyde for tørkesituasjoner gjennom å ha en lavere fiskebiomasse i anlegget, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE i meldingen.

Mowi klager

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Mowi, sier til NRK at de kommer til å klage på gebyrene.

– Vi ser at NVE har tatt hensyn til enkeltelementer i våre kommentarer i saksbehandlingen, men er uenige i vedtakene og vil påklage dette, sier Nævdal-Bolstad til kanalen.