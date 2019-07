Motordel fra Airbus 380-fly funnet på innlandsisen etter to års jakt

Etter to års leting har en gruppe etterforskere under ledelse av GEUS endelig funnet den avgjørende motordelen som forhåpentlig kan oppklare hvorfor et Air France-fly av typen A380-800 mistet den ene motoren i 2017.

Uhellet skjedde over innlandsisen den 30. september under en flygning fra Paris til Los Angeles, da de 497 passasjerene og 24 besetningsmedlemmer hørte et høyt smell etterfulgt av rystelser. De kunne konstatere at store deler av motor nummer 4 – den ytterste på høyre side av flyet – var forsvunnet.

Luftinntaket og alle viftebladene (markert med rødt) forsvant fullstendig fra jetmotoren. Nå er interessen stor rundt den såkalte fan hub-en, som holder sammen viftebladene (markert med blått). Foto: Engine Alliance

Etter uhellet fant etterforskere 31 deler, men ikke den siste og avgjørende delen; den såkalte fan hub-en, eller turbinakselen foran på motoren. Det er en sentral del som motorens 24 vifteblader er festet til. Havarikommisjonen i Frankrike mener at akkurat denne delen er nøkkelen til å oppklare havariet.

Den 23. mai i år pep det i metalldetektoren til etterforskningsleder Ken Mankoff, og jubelen sto i taket:

– Vi begynte bare å hoppe rundt i glede. Det hadde vært en vanvittig dag, og vi var veldig nær ved å gi opp, forteller han.

Bega seg ut på snødekte bresprekker

I to år hadde etterforskerne fra GEUS med jevne mellomrom gjennomført ekspedisjoner til Sør-Grønland i temperaturer ned til minus 35 grader celsius, stormende kuling og risiko for å treffe på sultne isbjørner.

I mai måned var de i ferd med å avslutte ekspedisjonen, og hadde snevret inn søkeområdet til et område på tre ganger fem kilometer. Her hadde et overvåkningsfly fra det franske romfartslaboratoriet ONERA pekt ut en rekke mulige steder hvor den 150 kilo tunge flydelen kunne tenkes å befinne seg.

Roboten FrostyBoy som etterforskerne hadde med seg for å lokalisere flydelen. Foto: Austin Lines, Polar Research Equipment.

Den 23. mai hadde etterforskerne gjennomsøkt alle stedene, unntatt ett.

– Det siste stedet var et forferdelig område fylt med snødekte bresprekker som vi ikke kunne se, og var redde for å falle ned i, forteller Ken Mankoff.

Roboten FrostBoy fra Polar Research Equipment hjalp etterforskerne med å finne bresprekkene under snøen ved å benytte GPR-radaren sin. Men i løpet av dagen begynte vinden å øke på.

Værmeldingen rapporterte at en storm var på vei, så etterforskerne fikk det travelt. De måtte også tenke kreativt, siden den ene sensoren som skulle lokalisere flydelen – den såkalte SnowTem fra Aarhus Universitet – var for tung og risikabel å trekke ut på området med bresprekker.

– Vi endte opp med å ta den fullstendig fra hverandre på isen, feste sammen delene med gaffatape og bambus, og trekke den etter oss, forteller Ken Mankoff.

Gravde løs flydel med motorsag og varmekanon

I løpet av dagen registrerte de to medbragte detektorene metall under isen, og etterforskerne var ikke i tvil om at dette var flymotordelen som nå befant seg under fire meter snø.

Granskning av fan hub-er 226 Airbus A380 er i bruk hele verden rundt. Litt over halvparten av dem er utstyrt med GP7200-motorer fra Engine Alliance, som eies i fellesskap av General Electric og Pratt & Whitney i. Resten er utstyrt med Trent 900-motorer fra Rolls-Royce.

Etter motorhavariet over Grønland ble flyselskapene bedt om å gjennomføre en spesiell inspeksjon av fan hub-er på fly med GP7200-motorer, og de foretar nå hyppigere inspeksjoner.

På grunn av været måtte etterforskerne likevel forlate området med helikoptre, og vendte først tilbake nylig. De slo leir i to dager på en liten «øy» mellom to bresprekker mens de jobbet med å få gravd opp flydelen.

Til den jobben brukte etterforskerne motorsager, spader, varmekanon og en elektrisk kran.

Nå blir flydelen sendt til den franske havarikommisjonen som skal finne ut av hvorfor en GP7200 motor fra Engine Alliance med 3527 flygninger plutselig brøt sammen over den grønlandske innlandsisen.