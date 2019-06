Møt Huaweis teknologisjef Paul Scanlan og Simulas Olav Lysne i TU Frokost

Hvor stor trussel er egentlig Huawei? Det er bakteppet når Huaweis teknologisjef, australske Paul Scanlan kommer på et åpent frokostmøte hos Teknisk Ukeblad tirsdag morgen. Her møter han Olav Lysne fra Simula Research Laboratory. Lysne er den politikere og andre forholder seg til for å forstå det som skjer. De to vil bli utspurt av tu-journalist Odd R. Valmot og redaktør for søster-nettstedet Inside Telecom, Varog Kervarec.

Skal Europa og Norge høre lydig på vår allierte på andre siden av Atlanterhavet? Eller skal vi finne vår egne balanserte vei inn i vår mobile fremtid, som står på terskelen av 5G.

Norge er mer enn andre land avhengig av utstyr fra Huawei. Det vil ha kostnader for oss å bryte med selskapet. Både i kroner og øre, men kanskje også evne til å tilby den beste teknologien.

Det er ikke bare mobil-infrastrukturen USA vil ha oss bort fra. De har fattet vedtak som rammer Huaweis satsing på konsumentprodukter som mobiler og PC-er også. Men hvor farlig er slike da? De er jo pakket fulle av amerikanske operativsystemer, programvare og elektronikk. Er dette en del av Trumps handelskrig forkledd som en trussel?

Ingen politiker eller operatør vil snakke om dette. Det er et svært sensitivt emne. Derfor gjør vi et forsøk. Med kaffe og noe å bite i. De som ikke kan komme kan følge frokostmøtet her på tu.no.