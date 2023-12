Tidligere skipsreder Morits Skaugen har kranglet med den tyske industrigiganten MAN i snart ti år. Tirsdag ble konkursboet etter familierederiet IM Skaugen tilkjent 62 millioner dollar – over 630 millioner kroner – i erstatning fra den tyske industrigiganten.

– Da advokatene fortalte at vi har fått medhold med et tall som startet på 62, var jeg selvfølgelig lykkelig for det, men da jeg leste dommen, ble jeg overlykkelig, rett og slett, forteller Morits Skaugen til TU.

– Det var så klart og tydelig at retten hadde kommet til at det hadde skjedd en manipulasjon og at den har pågått over lang tid. MAN har lurt sine kunder angivelig siden 1993, sier han.

Saken springer ut av at rederiet IM Skaugen, senere IMSK, i år 2000 bestemte seg for å fornye flåten med seks nye skip som MAN leverte motorer til. Rederiet saksøkte MAN i 2015 etter opplysninger om uregelmessigheter ved industrigigantens tester av motorer. I 2018 gikk rederiet konkurs.

Juksedataprogram

«MAN har ikke ført bevis som rokker ved konklusjonen om at FAT-resultatene var manipulerte», heter det i dommen på 145 sider fra Borgarting lagmannsrett. Med forkortelsen FAT sikter dommerne til fabrikktestene av skipsmotorene hos MAN, der blant annet drivstofforbruket ble målt.

«Lagmannsretten har funnet bevist at MAN hadde betydelige problemer med å oppnå garantert drivstofforbruk for sine motorer og at selskapet allerede i 1993 hadde utviklet et dataprogram som kunne manipulere testresultatene ved FAT, og at programmet ble benyttet systematisk over mange år», skriver dommerne.

– Dette har jeg hevdet i mange, mange år. Det nærmer seg ti år siden jeg ble klar over dette, og det har vært usedvanlig vanskelig å bli trodd på det, sier Skaugen.

– I så måte er det hyggelig å etter hvert bli trodd. Jeg har lært at det ikke bare er nok å ha rett, men man må få rett også, fortsetter Skaugen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Høy miljøprofil når Nord-Norges mest trafikkerte gågate renoveres

MANs programvare som ble brukt til drivstofftestene frem til 2011 hadde en spesiell hurtigtast for å manipulere forbruksverdiene som ble vist og lagret, har en tysk dom tidligere slått fast.

– Kriminalitet satt i system

Skaugen er svært kritisk til MAN.

– Det er kriminalitet satt i system. Det er kriminelle handlinger som er begått, mener Skaugen om det som kommer frem i dommen.

– I det konsernet har den ene skandalen etter den andre avløst hverandre. Det må være en alvorlig svikt i det som heter på godt norsk et etisk og moralsk kompass, det må være ute av funksjon, sier Skaugen.

– Å forsøke å tjene så mye penger på juks og bedrageri, er ikke helt det vi er vant med på våre breddegrader, sier han.

Han sikter også til selskapets eier Volkswagen-gruppen og dieselskandalen, der selskapet lurte sine kunder og de amerikanske myndigheter til å tro at bilene deres var mer miljøvennlige enn de egentlig er.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for å drive vekst innen karbonfangst og -lagring

– Man må lure på hvem som har lært opp hvem – mor eller datter, sier Skaugen.

Mener konkursen kunne vært unngått

Skaugen er også godt fornøyd med erstatningsutmålingen.

– Det er fantastisk. Det blir enda mer penger å dele ut til de uprioriterte kreditorene, sier han.

Han mener konkursen i rederiet kunne vært unngått.

– Hvis MAN hadde oppført seg noenlunde skikkelig, så ville det selskapet ikke gått konkurs. Da hadde man fått til en refinansiering. Det er «water under the bridge», det nytter ikke å sutre over det, men det er et tankekors, sier han.

Han legger også til at dersom kreditorene deres hadde vært mer tålmodige, så hadde de kanskje klart å kjempe med sakene uten å hente inn en meget dyr søksmålsfinansiering.

For kreditorene etter konkursen betyr dommen nær en dobling av dividende, sammenliknet med resultatet fra tingretten.

– Vi er godt fornøyd, sier bostyrer Espen Hamar i Kvale advokatfirma til TU.

Hamar får heller ikke dagen ødelagt av at boet nå må betale sakskostnader til MANs norske selskap. Årsaken er at mens disse ble dømt i tingretten, har MANs norske selskap blitt frifunnet i lagmannsretten.

– Sett på et mikronivå er 18 millioner kroner mye penger. I det store bildet her betyr det lite, det som betyr noe er det sterkt forbedrede resultatet på hovedutmålingen, sier han.

Han mener det er gjort en veldig grundig gjennomgang av de tekniske vilkårene og MANs mer detaljerte imøtegåelse i lagmannretten.

– Jeg mener lagmannsretten ytterligere forsterker tingrettens torpedering av MANs argumentasjon, sier han.

Bostyreren mener MAN i veldig liten grad nådde frem med sin økte grad av sakkyndige vitner og tekniske innfallsvinkler i saken.

– De har rett og slett ikke blitt trodd, sier han.

– I bunn her ligger en erkjent manipulasjon av testresultater, og at dette ikke skulle ha noen betydning for denne saken, har vært en vrien spagat for MAN, sier Hamar.

Også Hamar spekulerer i om IM Skaugen kunne unngått konkurs dersom MAN ikke hadde handlet som de gjorde.

– Det er et såpass betydelig beløp at det ville endret driftsvilkårene betydelig for selskapet. Det ville endret alt fra kredittvilkår til andre ting når ting strammer seg til, sier han.

34 millioner i salær

TU har flere ganger forsøkt å innhente en kommentar til dommen fra MAN og deres advokater i Wikborg Rein. Foreløpig har vi ikke mottatt svar på våre henvendelser. MAN er også blitt forelagt flere av synspunktene til Skaugen.

Det har vært en svært kostbar sak, viser sakkostnadsoppgavene som TU har innhentet fra retten. MANs advokatutgifter for lagmannsretten er på over 34 millioner kroner, viser sakskostnadsoppgaven fra Wikborg Rein, som representerte dem i retten.

Konkursboets sakskostnader har totalt vært nær 19 millioner kroner, 8,8 millioner av dette er salær.