Moderne vindustglass stjeler dagslys

– Dagslys har tradisjonelt vært arkitektens venn. Men det har skjedd et skifte, med tanke på energibruk er glass blitt fyfy. I tillegg kommer fortetting i bystrøk, resultatet er at tilgangen på dagslys kommer under press, sier Leif Daniel Houck, leder for Institutt for bygg og miljøteknologi på NMBU på Ås.