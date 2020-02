Modell for fremtidens «øko-design»: Bygger nytt land i vann

Fyrstedømmet som er klemt inn i den franske rivieraen måler bare to kvadratkilometer. I global målestokk er det verdens nest minste land – etter Vatikanet – og et av de mest folketette. 38.000 mennesker fra 122 nasjoner bor her. Fellesnevneren blant innbyggerne er stor rikdom - hver tredje person er god for 10 millioner kroner.

Flere vil flytte hit. Ikke bare på grunn av solen, strendene og alpene som ligger en drøy time unna. Her betaler man ikke skatt på inntekt og formue. Men det koster å kjøpe seg inn i Monaco, boligprisene er de høyeste i verden:

Ifølge Frank Knight får du knappe 17 m2 for 10 millioner kroner, halvparten av det du får i London. Portier Cove kommer til å slå alle rekorder.

Det bygges bare hundre leiligheter – hver på rundt 500 m2 – og seks villaer, som skal måle 1500 m2. Du må fort ut med en milliard kroner, eller mer.

Bryter energi i bølger

Den avdøde statslederen Rainier ble kalt «byggeprinsen», hele 20 prosent av Monacos land ble konstruert på 60- og 70-tallet. Nå følger prins Albert i sin fars fotspor, med mål om å lage et økologisk «show-case» for liknende prosjekter. Det handler om en gigantisk inngripen i naturen. Jean-Luc Nguyen, sjef for offentlige byggeprosjekter i Monaco, tar imot på sitt kontor og sier:

– Det første som ble gjort var å fjerne mudder og sand fra havbunnen. Deretter fylte vi på 1,5 millioner tonn med kalibrerte steiner og bygget et undersjøisk fjell. På toppen av dette har vi laget et utvendig belte av 10.000 tonn tunge betongkasser, slept med båt fra Marseille. Baksiden fyller vi opp med sand fra Sicilia. Det skal komprimeres, og blir fundamentet for de nye bygningene.

Med utgangspunkt i FNs klimapanel er det beregnet at havet vil stige med 1,5 meter innen 2100. Samtidig vil det det bli enda mer ekstremvær. Senest i november ble en kvinne tatt av en svær bølge og slynget mot en bil så hun knuste flere bein i kroppen. Sikkerhet står i høysetet, men det gjør også estetikk.

– Folk skal ikke ha følelsen av å bo på en oljeplattform, sier Nguyen. – Portier Cove skal «sveve» over havet, i harmoni med det urbane landskapet.

Den nye kystlinjen består av et 500 meter langt belte av betongkassene. Hver av dem er 26 meter høye, men mesteparten er skjult under vann. Bare seks meter stikker opp. Den bakre halvdelen – som vender mot land – er fylt med ballast. Halvdelen som vender mot havet er tom, men består av smale åpninger inn til høye og tynne rom.

– Vi kaller det Jarlans kammer, sier Nguyen. – De absorberer energien i bølger og tidevann, til sammen kan de håndtere 45.000 m3 vann per bølge. Det gjør det trygt å spasere på Portier Cove, selv i storm.

Grønt flaggskip

Prins Albert omtales ofte som miljøets mann, og Portier Cove blir flaggskipet i hans grønne satsing. Området blir bilfritt, regnvannet skal fanges og resirkuleres. 40 prosent av energien kommer fra sol og vann. Selve konstruksjonen fører til støv og forurensning i havet, men håndteringen av det skal sette ny standard for offshore bygge-teknologi. Når man skuer ut over vannet på dagtid ser man et stort antall bøyer med måleinstrumenter og et titalls dykkere som er i sving.

– Vi har nett som filtrerer vekk støv og småstein fra fauna og flora, dykkerne blåser bunnfallet som havner på plantene med spesielle støvsugere, sier Nguyen.

Den kurvede formen mot havet er ikke bare arkitektonisk estetikk. Den skal skape en naturlig flyt i vannet, som gjør at fisken kan svømme fritt mellom de undersjøiske naturreservatene.

Nguyen reiser seg, går bort til veggen, lar en finger gli over kartet som henger der, og prikker på området som heter Larvotto.

– Her har vi plantet om 500 m2 av sjøgresset Posidonia, som har samme funksjon i havet som Amazonas har på jorda: Det skaper oksygen fra karbondioksid og fungerer som havets lunger.

Inne i Jarlans kamre er det en ru overflate som skal stimulere til vekst av alger. I tillegg til sjøgresset har også skjell og korallrev blitt flyttet, en hel hage har tatt form under havets overflate. Men, noe av plantelivet kommer nødvendigvis til å forsvinne under byggingen. Nguyen mener at det får relativt liten betydning.

– Vi lager både horisontale og vertikale korridorer, som skal fylles opp med kunstige planter, sier han.

Også på land legges det vekt på grønne omgivelser.

– 10.000 trær på 10 meter skal fraktes fra Italia og plantes i Portier Cove, sammen med blomster og busker fra regionen.

Selger luksus

Konstruksjonen av Portier Cove har et budsjett på rundt 23 milliarder kroner. Den franske giganten Bouygues tar seg av byggearbeidet, mens en gruppe private investorer står for finansieringen. De står fritt til å selge boligene og beholde fortjenesten selv, men det nye arealet skal overføres til fyrstedømmet Monaco. I tillegg betaler de for en undervanns utvidelse av Grimaldi Forum, som allerede tar imot 200.000 besøkende hvert år. På programmet står alt fra tango-show til bilutstillinger. Snart er det rom for 100.000 til. Men hvem kunne være troende til å bruke Portier Cove som modell for sin egen utvidelse?

– Det er flere, men vi har hatt besøk fra Macau utenfor Hong Kong, sier Nguyen.

I likhet med Monaco har Macau figurert i en James Bond-film. Casino, raske biler og hemningsløs luksus: Det virker som en magnet på turister og folk som har mye penger og fritid.

– Monaco konkurrerer med London, Dubai, Genève og New York. Målet med Portier Cove er ikke å trekke mange flere hit, men sørge for at det blir enda mer eksklusivt for dem som kommer, avslutter Nguyen.