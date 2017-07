– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– Jeg er mest fornøyd med at ledigheten går ned, veksten går opp og at utsiktene for Norge er mye lysere.

– Hvilke strategiske utfordringer kommer du til å gruble på i sommer?

– Jeg kommer til å gruble på hvordan vi klarer å forløse all den skaperkraften vi har i Norge, vi trenger gründere, pågangsmot og vilje til å satse.