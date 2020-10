MIT bekrefter at forskningen stemmer – og at fusjonsreaktoren trolig vil fungere

Selskapet Commonwealth Fusion Systems (CFS) publiserte nylig hele syv vitenskapelige artikler, i samarbeid med Massachusetts institute of technology (MIT) og deres senter for plasmateknologi og fusjon. Artiklene er fagfellevurdert og bekrefter CFSs tilnærming til kommersiell fusjonsenergi.

CFS er en ledende utvikler av teknologi for fusjonsenergi, og har som mål å demonstrere at de kan bruke fusjon til å produsere energi innen midten av 2020-årene – og å levere kommersiell fusjonskraft i begynnelsen av 2030-årene.

I mai ble det dessuten kjent at Equinor har valgt å investere i fusjonsenergi, ved å kjøpe seg inn i selskapet.

– Vil nå målet med betydelig margin

Artiklene ble publisert i Journal of Plasma Physics og ligger tilgjengelig for offentligheten. Det er de første fagfellevurderte publikasjonene fra et privat, kommersielt fusjonsselskap, som verifiserer at et kompakt fusjonsanlegg vil oppnå netto energi – hvor plasma genererer mer fusjonskraft enn kraften som er tilført for å starte og opprettholde prosessen – som er nødvendig for et fusjonskraftverk.

Fusjon Fusjon er innen kjernefysikk en prosess hvor to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne. Når dette skjer med lette atomkjerner, kan det samtidig frigjøres betydelige mengder energi. Når tunge atomkjerner fusjonerer, kreves det derimot energi for å få prosessen til å finne sted. Fusjon er den prosessen som frigjør energien som stråler ut av stjerner. Siden 1940-tallet har det blitt forsket på prosessen for mulig bruk i både militær sammenheng og som energikilde i samfunnet. Ved kontrollert fusjon har man som mål å bruke den frigjorte energien til for eksempel drift av elektriske generatorer, og på den måten utnytte fusjon som en energikilde i samfunnet. Man ønsker da en vedvarende og ikke for voldsom energiutvikling. Frem til nå har man ikke funnet noen effektiv metode for kontrollert fusjon, men det drives intens forskning for å løse problemet. Dersom dette lykkes, vil man ha frembrakt en energikilde som kan ansees som uuttømmelig sammenlignet med våre nåværende ressurser av kull og olje og også av uran. Kilde: snl.no

CFS samarbeider med MIT om å designe og bygge Sparc, som etter planen skal bli verdens første netto energi fusjonssystem.

– Sparc designes med bakgrunn i den kollektive og beviste kunnskapen til verdens fusjonsprogram, og bruker etablert plasmafysikk, sammen med nyere teknologi for simuleringer, dataanalyse og teknologi fra eksisterende anlegg, forklarer selskapet i en melding.

Artiklene er resultatet av over to års arbeid fra teamet som jobber med Sparc-designet, som nå er inne i sluttfasen.

De tar i bruk de samme fysiske prinsippene og simuleringene som er brukt til å designe Iter-reaktoren, verdens største fusjonsenergi-prosjekt, som nå monteres i Frankrike, og tolker resultatene fra eksisterende eksperimenter for å kunne forutsi hvordan Sparc-reaktoren vil prestere med det forventede designet.

– Resultatet viser at Sparc vil nå målet med betydelig margin, konkluderer CFS.

Både Iter og Sparc er såkalte tokamaker, anlegg som bruker magnetiske felt til å begrense fusjonsprosessen. Sparc vil likevel være omtrent ti ganger mindre enn Iter, fordi de vil ta i bruk nye høytemperatur, superledende magneter.

Her kan du lese mer om Sparc, og teknologien til MIT og CFS.

Vil oppnå «brennende plasma»

Dataene i artiklene tilsier også at Sparc med høy sannsynlighet vil oppnå «brennende plasma» for første gang på jorden. Plasma er selve drivstoffet i prosessen, og det innebærer at fusjonsprosessen i høy grad vil være selvdrivende. Dette har vært et mål i vitenskapelige kretser i flere tiår, påpeker CFS.

– Dette er konkrete, offentlige prognoser, som sier at når vi bygger Sparc, vil maskinen produsere netto energi og oppnå fusjon fra plasmaen. Det er nødvendig for å bygge et fusjonskraftverk, noe verden har ventet på i flere tiår, sier Bob Mumgaard, administrerende direktør i CFS, i en melding.

Fusjonsenergi har så godt som uendelig med kraft, slipper ikke ut CO₂ eller andre klimagasser og etterlater seg heller ikke særlig radioaktivt avfall, kun mindre mengder med lave nivåer.

Frem til nå har man ikke funnet noen effektiv metode for kontrollert fusjon, men det drives intens forskning for å løse problemet. Dersom dette lykkes, vil man ha frembrakt en energikilde som kan ansees som uuttømmelig sammenlignet med våre nåværende ressurser av kull og olje.

– Kombinasjonen av etablert plasmafysikk, nye innovative magneter og reaktorer i mindre skala åpner for nye muligheter i fusjonsenergi, i tide til kunne gjøre en forskjell for klimaendringene. Dette er en enorm milepæl for selskapet og for renere teknologi, i arbeidet med å få kommersiell fusjonsenergi på plass, fortsetter Mumgaard.

– Naturen kan fremdeles overraske oss

Målet er å demonstrere en fusjonsreaktor med netto energi for første gang i historien innen 2025. Dersom selskapet lykkes med å demonstrere Sparc, vil CFS bygge Arc, verdens første kommersielle fusjonsenergianlegg.

Det er likevel flere gjennombrudd som må til før de har en fungerende reaktor.

CFS og MITs plasma- og fusjonssenter jobber nå med å utvikle avanserte magneter, som vil gjøre det mulig å bygge vesentlig mindre og billigere fusjonskraftverk. Planen er å kunne starte tester og demonstrere fungerende magneter til neste år.

Det er disse magnetene som vil brukes i Sparc, som også har planlagt byggestart neste år.

Martin Greenwald, seniorforsker og visedirektør i MITs plasma- og fusjonssenter, forklarer til Green Tech Media at de er nødt til å oppnå plasmatemperaturer på opptil 200 millioner grader Celsius. Det finnes ikke noe materiale i fast form som kan opprettholde tilstanden sin ved slike temperaturer på flere hundre millioner grader. Derfor benyttes magneter som holder plasmaet svevende, for å unngå kontakt med reaktorveggene.

– Og selv om teorien stemmer, er det fortsatt mange hinder som skal forseres. Vi lager ikke fusjon med penn og papir. Naturen kan fremdeles overraske oss, påpeker Greenwald.

En annen utfordring er å sørge for at reaktorene ikke produserer for mye energi. Planen er at Sparc skal produsere det dobbelte av kraften den bruker, men i teorien er potensialet opptil ti ganger så mye.

I tillegg må de finne en løsning for hvordan de skal ta ut energien fra fusjonsreaktoren. Varmen som skal drive en turbin kan nemlig også potensielt smelte magnetene som holder på plasmaen.