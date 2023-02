Fornybar-selskapet Aker Horizons, omsatte for kun 26 millioner kroner i fjerde kvartal og gikk med stort underskudd. Sjefen i selskapet, Kristian Røkke, ser imidlertid lyst på fremtiden

Han påpeker i en børsmelding at 2022 var preget av et flyktig og usikkert makromiljø. Nå mener han utsiktene for grønn energi og grønn industri ser lyse ut.

– Verdikjedene modnes

– Vi forventer å se positiv utvikling i 2023. Det er drevet av gunstig regulatorisk utvikling i USA

og EU, i tillegg til at teknologier og verdikjeder modnes. I forbindelse med at energiovergangen akselererer, vil Aker Horizons dra nytte av sin tidlige posisjon innen karbonfangst, havvind og hydrogen, sier han i meldingen.

Valborg Lundegaard leder Aker Carbon Capture. Bilde: Tore Stensvold

Han legger til at selskapet ser en god mulighet for ekspansjon i kjernemarkeder, og at målet nå er er å konvertere prospekter til modne industriprosjekter. I meldingen trekker han fram flere eksempler på dette

Ikke minst fokuseres det på å være en tidlig pådriver for grønt hydrogenanlegg på Rjukan, og

et stort grønt ammoniakkprosjekt i Narvik. I begge tilfeller er Aker Horizons i dialog med industrielle partnere.

Røkke understreker i meldingen at finansene er på plass. Blant annet har Aker Horizons tilgjengelig likviditet på 9,4 milliarder kroner.

Røde tall, men forbedring for karbonfangst

Aker Horizons er også hovedeier i Kjell Inge Røkkes andre store børsnoterte fornybarselskap, Aker Carbon Capture. Karbonfangstselskapet, som også presenterte kvartalstall onsdag, fortsetter også å gå med stort underskudd.

Men det er tegn til forbedring både når det gjelder omsetning og resultat i forhold til 2021. Selskapet omsatte for 239 millioner kroner i fjerde kvartal, og 781 millioner kroner totalt for 2022.

Det er paraplyselskapet Aker Horizons, som igjen er kontrollert av Aker, som er største eier i Aker Carbon Capture.

I rapporten for fjerde kvartal skriver Aker Carbon Capture at det er betydelig vekst i prosjekter og partnerskap. Det kommer fram at flaggskipprosjektene Brevik CCS og Twence CCU er i byggefasen.

Selskapet påpeker også at partnerskapet med Microsoft og Siemens Energy vil muliggjøre innovasjon og tjenester.

Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture, trekker også fram flere andre prosjekter og sier i børsmeldingen at selskapet satte fart på markedsaktivtetene i fjerde kvartal i fjor.