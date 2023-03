Kontrakten om minst 54 Leopard 2A7 ble undertegnet i München fredag 17. februar. Denne stridsvogna er utstyrt aktivt beskyttelsessystem (APS) fra Eurotrophy, et selskap som israelske Rafael, General Dynamics European Land Systems (GDELS) og KMW har opprettet for produksjon og salg av APS-teknologien for det europeiske markedet. Foto: Forsvarsmateriell