Windfall kan direkte oversettes med vindfall, som i denne sammenheng brukes om uventet hell. I økonomiske termer er «windfall tax» en type skatt som pålegges av en stat mot et selskap eller bransje for en uventet fordel. Dette gjøres i etterkant og er en engangsskatt som kan pålegges uforholdsmessig store gevinster. Skatten er målrettet mot bedrifter som får store fordeler av noe de ikke var ansvarlige for, som jo ofte er andres uhell.