Milliardforlik om ulykkesrigg-kontrakten

Representanter for Equinor og riggselskapet COSL skulle etter planen ha brukt store deler av vinteren til å krangle om kontrakten for boreriggen COSL Innovator på nytt.

Bakgrunnen var at oljeselskapet både hevet og avbestilte kontrakten for riggen etter at den ble truffet av en brottsjø lille nyttårsaften 2015. En person omkom.

Teknisk Ukeblad omtalte tidligere denne uken striden der Equinor påstod at riggen hadde designfeil, mens riggselskapet påstod at kontrakten ble hevet kun av økonomiske grunner.

Nå har partene inngått forlik og ankeforhandlingen er avlyst.

Som en del av forliket, skal Troll-lisensen, hvor Equinor er operatør, betale 188 millioner dollar til COSL, melder Dagens Næringsliv. Det tilsvarer rundt 1,7 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Forliket gjelder også en tvist om hevingen av kontrakten for boreriggen COSL Promoter.

Ingen vant i tingretten

Equinor ble tidligere dømt i Oslo tingrett til å betale deler av leien for riggen frem til kontakten løp ut, selv om de hadde gjort alt for å komme seg ut av kontrakten. Beløpet var anslagsvis 4 milliarder kroner.

Tingretten slo fast at hevingen av kontrakten var urettmessig. Likevel vant ingen av partene tingrettssaken, retten slo nemlig også fast at oljeselskapet hadde rett til å avbestille kontrakten mot å betale delvis leie ut kontraktstiden. Begge parter valgte å anke dommen. Ankeforhandlingen var planlagt startet onsdag denne uken.

– Vi kan bekrefte at vi har inngått et forlik med COSL. Forliket innebærer at Troll-lisensen betaler COSL 188 millioner dollar. Equinor vil i tillegg inngå en uforpliktende rammeavtale med COSL, for eventuelt framtidig samarbeid på norsk sokkel. Vi er fornøyde med å ha fått til en løsning utenfor rettssalen, og gjennom dette får vi til en normalisering av relasjonen som samarbeidspartnere, sier pressetalsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Mente riggen hadde designfeil

I forbindelse med striden fremmet Equinor påstander om at riggen hadde designfeil og at dette var årsaken til ulykken.

Sentralt i saken var hvilken klaring riggen hadde mellom bølger og dekk, såkalt air gap.

Equinor viste til et modellforsøk med i riggen i 2006, som de mente viste at riggen hadde negativ air gap på flere meter i forkant av dekksboksen.

«Dersom COSL hadde tatt inn over seg de riktige resultatene fra modellforsøket i 2006 og lagt disse til grunn for sitt videre designarbeid, ville det ha fremstått som uforsvarlig å montere store vinduer i forkant av dekksboksen både på nedre og midtre dekk. Uten slike vinduer ville den aktuelle bølgen ikke forårsaket skade av et slikt omfang som faktisk inntrådte», skrev Equinor til retten.

COSL avviste påstandene om designfeil og mente riggen var bygget i tråd med gjeldende regelverk. De fikk støtte for dette i den påankede dommen fra Oslo tingrett.

Riggselskapet mente Equinors forsøk på å komme seg ut av kontrakten kun var økonomisk begrunnet.

I etterkant av ulykken har DNV GL innført nye krav til beregning av air gap og styrkeberegninger for horisontale bølgekrefter.