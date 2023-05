Miljøvernere til søksmål etter SpaceX-oppskyting

Søksmålet kommer elleve dager etter at SpaceX benyttet seg av en fersk FAA-tillatelse til å sende opp en ny Starship-rakett på en første testflygning sør i Texas. Det endte med at romfartøyet eksploderte over Mexicogolfen etter få minutter, mens oppskytingsrampen lå i ruiner.

Kraften i oppskytingen førte til at store biter med forsterket betong og metallsplinter ble kastet tusenvis av meter fra oppskytingsstedet, som ligger ved Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge i nærheten Boca Chica State Park and Beach i Texas.

Flere bomskudd

Eksplosjonen utløste en brann på bakken og sendte en sky med pulverisert betong over 10 kilometer nordvestover. Pulveret regnet ned over omkringliggende våtmark og småbyen Port Isabel, ifølge den amerikanske fiske- og dyrelivsetaten.

SpaceX og Musk hyllet oppskytingen av gigantraketten 20. april, beskrev den som lærerik og sa at den neste testen skal gjennomføres om få måneder.

Men i mandagens søksmål heter det at hendelsen var den siste i en rekke av minst ni bomskudd ved Boca Chica. Det har ifølge saksøkerne forstyrret et reservat for føderalt vernet dyreliv og et livsviktig habitat for trekkfugler.

Ber om å skrote lisens

Saksøkerne mener FAA ikke har gjort en fullstendig vurdering av miljøkonsekvensene i Starship-programmet i Sør-Texas. De ber nå en domstol om å skrote den femårige lisensen FAA har gitt til SpaceX, samt sette i gang en full konsekvensutredning for miljøet.

FAA vil ikke kommentere søksmålet. Etaten har overoppsyn med granskingen av hendelsen og har gitt SpaceX ordre om å la fartøyene stå på bakken fram til det er fastslått at det ikke er noen sikkerhetsrisiko.

Musk klar for ny oppskyting

I helgen sa Musk at selskapet kan være klar til å skyte opp det neste Starship seks til åtte uker etter at FAA har gitt grønt lys.

Romfartøyet Starship er del av Nasas Artemis-prosjekt, som skal sende astronauter til månen.

Det er ikke første gang et Starship-fartøy eksploderer, flere tidligere tester har endt dramatisk. Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa har likevel tro på at fartøyet etter hvert kan bli til å stole på. Nasa tildelte i 2021 selskapet en kontrakt som ifølge Washington Post er verdt 24 milliarder kroner.