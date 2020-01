Miljøorganisasjoner har store forventninger den nye olje- og energiministeren

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil prioritere klimakutt i oljesektoren høyere enn sine forgjengere, tror flere klimaorganisasjoner.

Bru overtok Sylvi Listhaugs (Frp) gamle ministerpost i statsråd fredag.

Generalsekretær Frode Pleym i Greenpeace mener at statsrådsskiftene er en mulighet for statsminister Erna Solberg (H) til å ta større klimaansvar.

– Tina Bru er en progressiv kraft i Høyre når det gjelder klima. Vi har tro på at Bru og regjeringen nå kan gå i en mer grunnleggende klimavennlig retning, sier han til NTB.

Pleym mener at det må skje endringer på alle de store politikkområdene, som olje- og energi og samferdsel, og at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må få større makt også over disse områdene.

Spent på om regjeringen innfrir

Han får støtte fra Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som mener statsrådsendringene viser at det blåser en grønn vind over regjeringen. Men hun er spent på om de innfrir forventningene.

– Vi får en oljeminister som har tatt oppgjør med klimaskepsis, en samferdselsminister som vil legge bedre til rette for at folk skal ta gode miljøvalg i hverdagen, og en klima- og miljøminister som er godt posisjonert for å skru opp ambisjonsnivået radikalt i klimapolitikken, sier Bakken Riise.

– Godt valg

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge mener også at Bru er et godt valg som statsråd.

– Hun kjenner fornybarnæringen godt fra før, har et tydelig klimaengasjement og forstår helheten i kraftsystemet, sier han.

Energi Norge mener det viktigste den nye olje- og energiministeren må jobbe for, er blant annet nye konsesjonsregler for vindkraft og et skattesystem som bidrar til økte investeringer i vannkraft.

