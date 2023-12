– Dette er en katastrofe for havet. Norge åpner nå for irreversible inngrep i områder hvor naturen er helt ukjent. Det eneste Stortinget er redde for, er at Kina skal utkonkurrere Norge – ikke konsekvensene for livet i havet. Det er uakseptabelt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Etter flere uker med forhandlinger er regjeringspartiene Ap og Sp nå enige med Frp og Høyre om å åpne deler av norsk sokkel for kommersiell havbunnsmineralvirksomhet.

Det mener Greenpeace-lederen vil føre til at Norge minister all troverdighet som en ansvarlig havnasjon.

– Blir lagt merke til

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. Foto: Arash Nejad

Også generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, peker på at åpningen vil få konsekvenser for Norges troverdighet.

– Internasjonalt prøver vi å fremstå som et fyrtårn for natur og klima, men på hjemmebane overkjører vi fagkunnskapen og ofrer natur for kortsiktig profitt. Denne beslutningen vil bli lagt merke til langt utenfor Norges grenser og skape sterke reaksjoner. I dag er det flaut å være norsk, sier Andaur og legger til:

– Det lille lysglimtet er at Høyre har sikret at miljøkunnskap skal sammenstilles før utvinning eventuelt skjer. Det betyr et nytt reelt stoppunkt og at Stortinget kan si nei.

– Vanvittig

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen omtaler åpningen for mineralvirksomhet som vanvittig.

– Dette er ren risikosport. Man vet ikke hva havbunnen faktisk rommer, teknologien finnes ikke, og selv lønnsomheten er så usikker at selv «dyphavs-aktører» som Equinor er uinteressert, sier Gulowsen.