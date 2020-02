Miljøhusprosjekt skal hente varme fra fjorden

Grunnarbeidet er i gang på det som med et raskt overblikk over Sandane, kommunesenteret i Gloppen, ser ut som stedes mest attraktive tomt. Elvaneset ligger som navnet tilsier like ved utløpet til den anerkjente lakseelven Gloppenelva. På motsatt side er det badestrand og fuglereservoar, og innenfor der selve sentrum.

Her på dette idylliske neset var det paradoksalt nok et forfallent industriområde før Kristian Aamand Pettersen (30) med firmaet sitt bestemte seg for å ta grep og gjøre det til et innovativt boligprosjekt bygd på verdiene i det grønne skiftet. Prosjektet skal bygges etter en bærekraftig oppskrift, og blir så godt som utslippsfritt.

Varmen skal hentes fra fjorden gjennom løsningene til Fjordvarme AS, belysningen skal hente energi fra solceller som av estetiske grunner blir integrert i takplatene. Du skal til og med kunne lade elbilen din med strøm fra solceller. Kledningen blir Kebony-materiale. Det vil si furu impregnert med miljøgodkjente stoffer. Kledningen er svanemerket og skal være vedlikeholdsfri i 30 år.

Delingsøkonomi

– Vi vil bygge 14 boliger i ulike størrelser pluss felles aktivitetshus, hageområde og småbåthavn. Tanken er at vi deler på utgiftene gjennom såkalt «sharing economy». For eksempel løsningen med fjordvarme er en kostbar engangsinvestering. Men det er kortreist energi og veldig smart i det lange løp. Når vi deler utgiften på 14, blir det overkommelig. Vi har allerede sikret oss stordriftsfordeler gjennom gode avtaler med leverandører.

Beregninger viser at beboerne vil tjene inn igjen fjordvarmeinvesteringen i løpet av 15 år, og solcellene i løpet av syv år. Når du for eksempel er på jobb og huset står tomt, vil boligen kunne produsere mer energi enn den bruker, og du kan selge energi tilbake til strømnettet. En enebolig kan nok bli 2,5 millioner kroner billigere om du bygger med rimelige løsninger etter TEK17-standard. Utfordringen er å få kjøpere og banker til å se de lange linjene i økonomien, sier Petersen.

Merkevaren Kebony er så langt mest brukt til terrassebord, og i mindre grad til kledning og tak som her. Ifølge Petersen vil leverandøren bruke Felleskapet Elvaneset som et referanseprosjekt, og de har derfor kommet frem til en samarbeidsavtale.

– Vi kommer til å bruke over 7000 kvadratmeter Kebony.

Mens det er gode støtteordninger for bilsektoren med avgiftsfritak for elbiler og Enova-støtteordninger for montering av elbilladere, forteller Petersen at det har vært lite støtte å hente for dette miljøvennlige boligprosjektet.

– Vi samarbeidet en stund med kommunen om utviklingen av tomten. Men de ønsket penger istedenfor å være med videre i prosessen. Innovasjon Norge har vi fått avslag hos. Og bankene har vært skeptisk. Jeg blir litt oppgitt. Men vi har fått med en investor og ordnet finansiering, slik at prosjektet nå kommer i gang. I første omgang bygger vi et visningshus slik at folk får se fysisk hvordan det skal bli. Vi er i forhandling med banken om å sette i gang med de fire første husene.

Størrelsen på boligene blir fra 126 til 236 kvadratmeter (BRA).

Første med fjordvarme

Petersen er opprinnelig fra Kolding i Danmark, men har etablert seg med familien på Sandane. Han begrunner det med interessen for friluftsliv. Her er det direkte tilgang til fjell og fjord, med aktiviteter både sommer og vinter. Han går både på ski og surfer.

– Interessen for natur og friluftsliv er en avgjørende grunn til at vi vil gjøre prosjektet med Elvaneset på denne måten. Det er superviktig at byggebransjen kommer i gang og bidrar med grønne løsninger. Ifølge Innovasjon Norge er dette det første private boligprosjektet de kjenner til der energiformen er kombinasjonen fjordvarme og solceller.

Også vinduene er et dansk-norsk samarbeid siden produsenten er NorDan. De har soldemping og trelags energiglass med en U-verdi på 0,6, mens standard U-verdi i TEK17 er 1,2.

Arkitekten er også dansk – Senad Gvozden. Han har tegnet prosjektet med en bærekraftig visjonell tanke for hvordan vi kan bygge klokere og mer bærekraftig ved å dele noen områder og funksjoner og minimere ressursforbruk.

Prosjektkoordinator Heidi Oskam tror tankegangen bak prosjektet må modnes i boligmarkedet på Sandane.

– Det er kanskje litt nytt og urbant for folk her foreløpig. Vi markedsfører nå også prosjektet mot byområdene. Vi tror det vil være attraktivt for folk som har bolig å selge i byene å flytte hit. Omgivelsene inviterer til å leve et godt liv, sier Oskam. Hun samarbeider tett med Petersen og tar seg av alle løse tråder for å avlaste sjefen som også driver bygningsfirmaet KA Bygg med ti ansatte.

– Alt blir tilrettelagt for at du skal kunne leve et enkelt liv slik at du kan bruke fritiden din til det du har lyst til.

Gründerbrødre

Historien om den danske Petersen-familien på Sandane er en interessant sak i seg selv. Broren Jesper Melin Petersen flyttet første til stedet som fastlege. Brødrene Kasper og Kristian kom på besøk og ble også værende. Alle tre er med i interessante oppstartsbedrifter. Mest kjent er Jesper som utviklet en betalingsløsning for legekontorer gjennom selskapet Melin Medical. Aktiviteten i selskapet har skapt flere hundre arbeidsplasser. Kasper er daglig leder og medeier i selskapet Lumens som tilbyr løsninger for Led-belysning, mens yngstebror Kristian altså er tømrer med ti ansatte i eget firma.

– Jeg kom til Sandane for å besøke Jesper sammen med en kompis for syv år siden. Han spurte oss om vi kunne pusse opp et lokale de brukte i Melin Medical. Siden har det bare ballet på seg. Kameraten min dro tilbake til Danmark for tre år siden, da kjøpte jeg ham ut av selskapet.

Begynner i mars

Det var i 2016 ideen om Felleskapet Elvaneset begynte å utvikle seg. Andre boligbyggere hadde forsøkt seg på tomten tidligere, men det hadde stoppet opp. I februar 2018 kjøpte Fellesskapet Elvaneset tomten der det tidligere var en hjørnesteinsbedrift som drev med vasking av ull.

Før byggingen kan begynne, må det gjøres en stor og kostbar ryddejobb med riving og rensing av tomten.

Prosjektet er nå i salg.

– Vi er i gang med den usynlige og krevende jobben med infrastruktur som vann, kloakk og fiber. Vi begynner å reise de første husene i mars.