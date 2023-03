Miljødirektoratet godkjenner planer om CO2-fangst i Oslo

Miljødirektoratet opplyser at Hafslund Oslo Celsio får tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO 2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

– Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Direktoratet mener dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400.000 tonn. Rundt 200.000 tonn CO 2 er fra forbrenning av fossilt avfall, mens det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.