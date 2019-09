Milevis av tapte tapte fiskeredskaper er fjernet, men ikke alt

Det årlige toktet som samler tapte fiskeredskaper er nå avsluttet, og årets tokt ble blant de mest innbringende for Fiskeridirektoratet.

Det er fjernet over 800 garn (cirka 25 kilometer garn), 1242 teiner, 57 kilometer tauverk, 24 kilometer line og 800 meter vaier. Det ble også fjernet en reketrål, deler av en hvitfisktrål, to snurrevader og en merd. I tillegg er det fjernet mindre komponenter av fiskeredskaper som i sum fylte flere containere, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Tapte redskaper blir stående og fiske uten at fangsten blir hentet, såkalt spøkelsesfiske, og blir derfor sett på som et problem for både ressursutnyttelsen og miljøet.

Blant annet ble det funnet et hvalkadaver i et tau som tilhørte en tapt teinelenke. Og i en av teinene ble det funnet en druknet kobbe.

Løsning på trappene

Som TU tidligere har skrevet ser Sintef og Fiskeridirektoratet mot to løsninger for å hindre at tapte redskaper skal spøkelsesfiske. Den ene går ut på å utvikle garn og teiner av nedbrytbare materialer.

Dette er allerede i bruk blant annet i Canada, men materialene må tilpasses norske sesonger og klima for å ikke gå i oppløsning for fort.

Den andre løsningen er å feste rediofrekvensidentifiseringsmerker på redskapene. På den måten kan redskapene spores tilbake til eieren om de går tapt. Da vil man også registrere hvem de som ikke merker redskapene, og man får bedre oversikt.

– RFID er på ingen måte en ny løsning, men det framstår som en billig og enkel løsning. I fisket etter patagonian toothfish, som er et lukrativt fiske i Sørishavet, merker de hver enkelt krok på en line med et slikt merke. Da kan man spore kroken tilbake til opphavet hvis man for eksempel finner den igjen i sjøfugl, sa toktleder Gjermund Langedal til TU i sommer.

Fikk ikke hentet alt

Toktet har pågått i fem uker med det innleide fartøyet MS Liafjord. Mellom det sydligste og det nordligste hentepunktet er det 2200 kilometer. Det er første gang det årlige toktet har vært så langt nord som 77 grader nord i Svalbardsonen.

I verneområder der det ikke er tillatt med tråling ble det ikke hentet redskaper fra, ei heller i teineområder som ikke er stengt. I tillegg gjør sjøkabler det vanskelig å hente tapte redskaper fra de innerste kyst- og fjordområdene.

– Den stadige økningen av havbunnskabler i kyst- og fjordområdene gir imidlertid hodebry. For ikke å skade slike kabler må det legges inn en sikkerhetsmargin som medfører at vi dessverre må forlate et stort antall tapte fiskeredskaper med uforrettet sak. Dette gir naturligvis ingen god følelse, sier toktleder Langedal.