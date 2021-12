Midt i strømkrisen skal Tyskland stenge tre atomkraftverk

Tyskland har de siste ti årene stengt ned sine atomkraftverk, ett etter ett. Nå er det bare seks igjen, og tre av disse skal stenges før nyttår. De tre siste må være koblet ut innen slutten av neste år.

Før nyttår skal kraftverkene Grohnde, Brokdorf og Grundremmingen C stenges. De har en samlet kapasitet på 4.000 megawatt (MW).

Det skjer midt i en stor energikrise som omfatter hele Europa. Gasslagrene er i ferd med å gå tomme, noe som har sendt prisen på gass og gasskraft til himmels. Det drar også med seg strømprisen, slik også Norge har fått merke den siste tiden.

Vedtatt etter Fukushima

Vedtaket om å fase ut atomkraft i Tyskland, ble gjort i 2011 i kjølvannet av Fukushima-katastrofen. Da var 17 atomreaktorer i drift i Tyskland. Ved utgangen av neste år skal tallet være null.

Nå øker kritikken mot nedstengingen. Ifølge Handelsblatt er det uklart hvordan Tyskland skal takle økende etterspørsel etter strøm, samtidig som kullkraftproduksjonen skal fases ut.

Både vanlige innbyggere og kjente atomkraftforkjempere, blant dem Bill Gates, har sendt brev til de tyske partilederne for å be om at nedstengingen oppheves. De argumenterer både med forsyningssikkerhet, høye elektrisitetspriser og klimahensyn.

– Kommer altfor sent

Alle de seks gjenværende atomkraftverkene er eid av Eon, RWE og EnBW. Eon-sjef Leonhard Birnbaum mener oppropet kommer altfor sent:

– Å starte en debatt i Tyskland kort før nedleggelse om hvorvidt atomkraftverk gir et viktig bidrag til klimabeskyttelse, er foruroligende, sa Birnbaum til Handelsblatt.

EnBW viser til at utfasingen ble vedtatt i 2011 «ved politisk og sosial konsensus» og er regulert ved lov.

– Bruken av kjernekraft til strømproduksjon er nå en saga blott i Tyskland, sier Georg Stamatelopoulos i EnBW til Handelsblatt.

Endring krever flere års planlegging

Også RWE sier at atomkapittelet er lukket for dem, og at de vil stenge ned de to siste kraftverkene sine neste år.

De viser til at personalplanlegging, drivstoffinnkjøp og vedlikehold har en planleggingstid på flere år, og at det er utenkelig å gjøre slike endringer på noen få måneders varsel. Det skriver nettavisen BR24.

Anleggene i Ohu, Neckarwestheim og Emsland stenges for godt i slutten av 2022. Det til tross for at strømproduksjonen fra atomkraft i Tyskland har økt med 8,2 prosent i år.

Under klimatoppmøtet i Glasgow tok Tyskland og fire andre EU-land til orde for å ikke ta inn kjernekraft i EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.