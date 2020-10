Microsoft skal samarbeide med Equinor om karbonfangst og -lagring

Equinor signerte onsdag en intensjonsavtale med Microsoft om å samarbeide om Northern Lights-prosjektet.

Prosjektet er en del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, kalt «Langskip». Planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel.

Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total.

Vil bli karbonnegative

Microsoft har et mål om å bli karbonnegative innen 2030. Selskapet utforsker derfor flere muligheter for å nå dette målet, inkludert Northern Lights-prosjektet i Norge, heter det i en pressemelding.

– Microsoft er opptatt av å engasjere seg i lovende karbonfangstprosesser. Målet vårt er ikke bare å bidra med teknologi og fagkunnskaper, men å undersøke hvordan nye løsninger som Northern Lights-prosjektet kan hjelpe oss til å nå våre egne mål om å bli karbonnegative innen 2030, sier Brad Smith, direktør for Microsoft.

– Det globale fellesskapet har behov for å utvikle nye metoder for fangst, transport og permanent lagring av karbon. Dette vil kreve enorm investering og innovasjon, blant annet stor mengde datakraft og data, sier Smith.

Ber Norge bli spydspiss

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) var til stede da avtalen ble signert i Oslo onsdag.

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, og et stort og viktig teknologiprosjekt. Dagens signering viser det brede industriengasjementet for CO2-håndtering, sier Solberg.

Bellona applauderer nyheten

–Dette er stort. Først bestemmer regjeringen i Norge seg for å lede verden innen CO2-fangst og – lagring ved å lansere CO2-fangst-prosjektet Langskip. Så kommer en globalt ledende bedrift, Microsoft, og vil bli med om bord på reisen, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge.

– Norge bør bli spydspissen i en koalisjon av land, industriaktører og investorer som ønsker å ta i bruk CO2-fangst og -lagring umiddelbart, sier Hauge.

– Stortinget må sikre at det norske Langskip-prosjektet får størst mulig verdi som utstillingsvindu for verden, sier han.

Teknologisamarbeid

Equinor og Microsoft har blant annet blitt enige om:

* Å utforske et teknologisamarbeid for å integrere Microsofts digitale kompetanse i Northern Lights-prosjektet

* Microsoft vil utforske bruk av Northern Lights' CO2-, transport- og lagringsanlegg som del av deres portefølje for CO2-reduksjon, transport og lagringsprosjekter

* Å utforske måter for Microsoft å investere i effektiv utvikling av Northern Lights

* Å utforske og etablere en tilnærming for å løfte CCS' rolle i å nå Europas klimamål

Endelig investeringsbeslutning forutsetter godkjenning fra Stortinget, som forventes i slutten av 2020. Oppstart av virksomheten er planlagt i første halvdel av 2024.