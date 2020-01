Meteoritt inneholder interstellart materiale som er eldre enn solsystemet

Murchison-meteoritten på over 100 kg, og som traff Jorden ved Murchison i den australske delstaten Victoria i 1969, er en av verdens best undersøkte meteoritter.

Likevel kan den fremdeles overraske.

I en ny vitenskapelig artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) viser Philipp R. Heck fra The Field Museum of National History i Chicago, at meteoritten inneholder støvkorn som er mye eldre enn solsystemet.

Meteoritten ble dannet sammen med resten av solsystemet for 4,6 milliarder år siden, men den inneholder korn av silisiumkarbid som nå er beregnet til å ha en alder på mellom 8,5 og 10,1 milliarder år.

Vanskelig å aldersbestemme

At interstellart materiale har dannet grunnlaget for dannelsen av planeter, kometer og annet er innlysende. Men å finne faktiske korn som er flere milliarder år eldre enn solsystemet er overraskende, for tradisjonelle modeller forutsier at den gjennomsnittlige levetiden for slike støvkorn i det interstellare mediet, er i størrelsesorden 100 millioner år, fordi de vil brytes ned av sjokkbølger fra supernova-eksplosjoner.

Men nyere modeller har antydet at korn som er samlet i større klumper, kan ha en mye lengre levetid.

Et stort problem har likevel hittil vært hvordan man skulle estimere alderen til så gamle materialer, siden konvensjonelle metoder ikke kan benyttes.

Måler neon-isotoper

Heck og co. har utviklet en ny teknikk basert på måling av neon-isotoper som dannes ved vekselvirkning med den kosmiske strålingen.

Neon har tre stabile isotoper – Ne-20, Ne-21 og Ne-22 – hvor Ne-20 er den absolutt mest vanlige, mens Ne-21 bare utgjør ca. 0,3 prosent.

Materialer med neon som har blitt utsatt for kosmisk stråling, vil likevel ha en høyere andel av Ne-21. Hvordan man nøyaktig kan utnytte dette faktum til aldersbestemmelse er ganske komplisert, og en stor del av det supplerende materialet som forskerne har lagt fram, dreier seg nettopp om dette.

Forskerne undersøkte 40 korn med størrelse fra ca. 1 mikrometer til ca. 100 mikrometer.

Mesteparten var små korn med en alder som «bare» var opptil 300 millioner år eldre enn solsystemet. Åtte prosent av kornene var derimot over én milliard år eldre enn solsystemet.

Forskerne bemerker at neon-dateringsmetoden har en relativt stor usikkerhet, men den er den eneste mulige for å datere materialer som er eldre enn solsystemet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.