Meteor falt ned på Løten

Meteoren kom med en hastighet på rundt 300 kilometer i timen og landet rundt Eidsfjellet, øst for Tangen og vest for Flisa, opplyser NORSAR i en pressemelding. Det er rundt 15–20 kilometer fra NORSARs målestasjon på Løten i Innlandet.

Beboere i området kunne observere et skarpt lys og kraftige lyder denne natten. Et høyt smell kunne høres da meteoren brøt atmosfæren rundt 21 minutter etter midnatt. NORSAR har signaler som viser at den landet rundt tre minutter senere, klokken 0.24.

Forskere har så langt ikke lyktes med å finne meteoren.

– Det hadde vært moro å finne den, men det krever først og fremst flaks å finne en meteor langt inne i skogen, sier Tormod Kværna i NORSAR.