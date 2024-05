Enigheten innebærer at kjeden Boligpartner og byggeprosjekter i kjedens regi vil videreføres, skriver Mestergruppen i en pressemelding søndag.

– Vi er glade for å kunne videreføre Boligpartner som konsept innenfor paraplyen til Mestergruppen, og på den måten bidra til å trygge leveranser til kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

Avtalen innebærer at mange av de ansatte vil få tilbud om ny ansettelse i et nyopprettet selskap som også overtar alle de sentrale eiendelene i boet. Boligpartner vil drives videre fra Hamar som i dag.

– Intensivt og utfordrende

Mestergruppen er ett av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, overflatebehandling, VVS, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. De eier blant annet kjedene Comfort, Bademiljø, Byggtorget, Fargerike og XL-Bygg. Milliardær Johan H. Andresens Ferd er største eier.

Bostyrer Stine D. Snertingdalen sier hun er glad for å ha fått til en løsning som sikrer videreføring av flere av arbeidsplassene, og får inn en aktør som kan følge opp virksomhetens prosjekter og kunder videre.

– Det har vært intensivt og utfordrende å få på plass en løsning ettersom det er et betydelig antall banker og selskaper involvert i transaksjonen, sier Snertingdalen.

Mestergruppen vil nå være kontaktpunkt fremover for kunder og forhandlere om videre oppfølging.

– David mot Goliat

Hamar Arbeiderblad skriver at Boligpartners administrerende direktør Eskild Wedvik siden konkursen har vært med i kampen om å kjøpe opp boet.

Det var DNB, som er Mestergruppens hovedbank, som satt med beslutningsmyndigheten på løsningen, som stor panthaver.

Wedvik sier til Hamar Arbeiderblad at han innser nederlaget.

– Jeg er veldig skuffet. Vi har sittet i et team og jobbet i to uker og posisjonert oss mot boet og DNB. Vi har etter hva jeg kan se gjort en veldig god jobb der, og lagt fram meget gode alternativer for kreditorer. Her kan det virke som at avgjørelsen er forutbestemt. Dette var David mot Goliat, og denne gangen tapte vi, sier han.