Merdleverandører saksøkte hverandre – endte med å slå seg sammen

Både Trondheim-baserte Fiizk og Laksevåg-baserte Ecomerden leverer lukkede merdløsninger der oppdrettsanleggene har en tett duk istedenfor en åpen not i sjøen. Poenget er å hindre at lakselus kommer seg inn til fisken og at slammet fra fisken slippes ukontrollert ut i sjøen.