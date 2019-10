Mercedes tilbakekaller EQC

Merdeces-Benz har i en egen internkontroll oppdaget at en bolt i fremre differensialgirkasse muligens ikke vil oppfylle krav om holdbarhet gjennom bilens levetid. Skulle bolten svikte, kan det føre til at bilen stopper.

Til Reuters har Daimler opplyst at hvis bolten i tillegg skulle forville seg inn i transmisjonens indre gemakker, kan dette føre til at bilen blir vanskelig å styre, med økt fare for et sammenstøt.

Fjerner fremre elmotor

Bilprodusenten har ikke opplyst hvor mange biler som kan ha den potensielt svake bolten. Ifølge det tyske industrifagbladet Kfz Betrieb skal det være snakk om nesten 1700 biler.

Det tyske fagbladet skriver at hele fremre del av den elektriske drivlinjen må demonteres før boltene kan skiftes. Operasjonen skal ta rundt åtte timer.

– Nordmenn knapt berørt

Audun Hermansen, som er PR- og kommunikasjonssjef hos Mercedes-Benz Norge, forteller at norske EQC-kunder «i praksis» ikke er berørt. Hermansen sier at det så langt er nesten bare forhandlernes demobiler og importørens egne biler som har kommet til Norge.

– Kun en forsvinnende liten andel er overlevert til norske kunder. Disse vil bli kontaktet av vårt servicenettverk for avtale om oppgradering, som er normal prosedyre i en slik sammenheng, sier Hermansen.

Ifølge elbilstatistikk.no er 66 eksemplarer av EQC så langt registrert i Norge.