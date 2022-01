Mercedes' sjuseter har fått pris

Mercedes-importør Bertel O. Steen melder at den nye sjuseters elbilen Mercedes-Benz EQB er klar for salg, og at den vil leveres til kunder om kort tid.

Prisen starter på 477.000 kroner for versjonen EQB350, og 498.000 kroner for versjonen EQB350, og kan bestilles hos forhandlere fra i dag.

Begge variantene har firehjulstrekk, batteri på 66,5 kilowattimer og rekkevidde på inntil 419 kilometer. Det er motoreffekten som skiller dem.

EQB300 har 228 kilowatt og 390 newtonmeter. Den gjør 0 til 100 kilometer i timen på bedagelige åtte sekunder. De som velger EQB350 får inntil 292 kilowatt og 520 newtonmeter, og bilen gjør null til hundre på 6,2 sekunder.

Utover dette er grunnspesifikasjonene like. Begge varianter er 4,68 meter lang, 1,83 meter bred og 1,7 meter høy. Akselavstanden er 2,83 meter.

Bilen kommer i to utgaver, hvor motoreffekten er forskjellen. Foto: Mercedes-Benz Norge.

625 kg nyttelast

Ser vi på tallene for EQB350-utgaven er egenvekten 2175 kg, og maks tillatt totalvekt 2770 kg. Det gir en total nyttelast på 625 kg, tilsvarende 89 kg per person om alle sju seter er i bruk, eller 125 kg per hode med fem passasjerer om bord.

Bilen leveres som standard med sju seter i Norge, men det kan være verdt å få med seg at Mercedes anbefaler at tredje seterad brukes av personer som er maksimalt 165 centimeter høye. I hovedsak er disse setene dermed beregnet for barn.

Bilen har sju seter. Foto: Mercedes-Benz Norge.

Nøyaktig bagasjeromsvolum er ikke oppgitt, utover at det er mellom 465 og 1620 liter. Det skyldes at setene på andre rad kan flyttes frem og tilbake, og at seteryggen kan justeres.

Dermed kan du ved å legge ned tredje rad justere volumet, og selvsagt også legge ned tredje rad om du skal ha med deg noe stort.

Bilen kommer med Mercedes' standard MBUX-infotainmentsystem, som blant annet støtter stemmestyring, har elbiltilpasset ruteplanlegger og annet.

Nøyaktig når de første bilene overleveres kunder oppgis ikke i pressemeldingen, utover at det skal skje «kort tid etter salgsstart».