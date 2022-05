Mercedes går for silisiumanode på Geländewagen

Når Mercedes lanserer sin elektriske G-klasse rundt 2025, skal den komme med batterier med særlig høy energitetthet, skriver den tyske bilprodusenten i en pressemelding.

De skal ta i bruk battericeller med anoder som har høy andel silisium. Teknologien er utviklet av amerikanske Sila, som Mercedes investerte i i 2019. Mercedes er den første bilprodusenten som annonserer at de tar i bruk Silas teknologi.

Batteriene skal produseres ved Silas fabrikk i Moses Lake i Washington i USA.

Fordelene ved å benytte anoder med høy andel silisium er godt kjent, og det er noe flere jobber med. Teoretisk kan en silisumanode lagre ti ganger så mye litium som en karbonanode. I dag tilsettes vanligvis en liten andel silisium i karbonanoder for å øke lagringskapasiteten.

Silisium er en utfordring

Utfordringen med grunnstoffet er at det utvider seg når det tar opp litium. Det gjør at anoden sprekker opp, at litium forbrukes til å danne et nytt såkalt SEI-lag og at materialet kan delamineres fra elektrodematerialet. Resultatet er dramatisk reduksjon i batteriets levetid og kapasitet.

Det er flere strategier for å løse dette. Silisiumpartiklene kan gjøres mindre, de kan dekkes av et polymer eller materialet kan gjøres porøst, slik at det tåler de mekaniske påkjenningene bedre.

Silas løsning er å utvikle en silisiumanode bestående av en blanding nanopartikler av silisum dekket av karbon. Ut over det er få detaljer kjent, men Silas påstand er at de øker energitettheten med mellom 20 og 40 prosent sammenlignet med dagens kommersielt tilgjengelige celler.

Samtidig hevder de at anodematerialet uten større tilpasning kan tas i bruk i eksisterende litiumioncelleproduksjon og erstatte andre anodetyper. De nevner selv en energitetthet på 800 wattimer per liter på cellenivå.

Dermed er oppsiden for Mercedes at de antakelig kan produsere biler med en del høyere energitetthet.

Når Mercedes lanserer sin elektriske G-klasse med Sila-teknologi, blir den trolig svært dyr. Foto: Marius Valle

Trolig svært dyrt batteri

Nedsiden omtales ikke i pressemeldingen, men ut fra hvilken bilmodell det er snakk om, ser det ut til at det er prisen. Batteriteknologien blir trolig en god del dyrere enn alternativene. Selv om det er mulig å lage anodematerialer med høy kapasitet, er det ikke gitt at det er mulig å gjøre det på en kostnadseffektiv måte.

G-klasse er en svært kostbar bil, som i personbilutgave med dieselmotor i dag koster fra to millioner kroner. Ikke en bil hvem som helst har råd til. Den elektriske G-klassen, som foreløpig ikke er lansert, blir neppe billigere. Det vil sannsynligvis finnes en kundegruppe som er villige til å betale for lang rekkevidde.

Batterier bygget med Silas anoder skal ikke være standard i den kommende elektriske G-klassen. I stedet blir de tilgjengelige på en versjon med lengre rekkevidde enn øvrige varianter. Den fossile toppmodellen G 63 AMG koster 3,1 millioner kroner i dag, og det kan tenkes å være en indikasjon på prisleiet G-klasse med Sila-teknologi vil koste.

En konseptutgave av elektrisk G-klasse, kalt Concept EQG, ble vist frem under IAA-messen i München høsten 2021. Den har den samme grunnleggende formen som G-klasse har hatt i over 40 år, men har en elmotor på hvert hjul.

En produksjonsutgave skal komme i 2024, og tolker vi Mercedes' pressemelding rett, vil utgaven med Sila-celler komme litt etter dette.