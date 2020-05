Mercedes: Fabrikkene blir CO₂-nøytrale i 2022

Mercedes-Benz' elbiler i EQ-serien skal bli helt karbonnøytrale. Innen utgangen av 2022 skal alle selskapets fabrikker ha netto nullutslipp.

Selskapets styreleder, svenske Ola Källenius, forteller dette i et videointervju publisert av Mercedes-Benz, gjennomført av en informasjonsarbeider hos Mercedes-Benz. Ingen kritiske spørsmål her med andre ord.

Karbonnøytralitet er en del av selskapets «Ambition 2039»-program, som har som mål at alle produkter skal være karbonnøytrale innen 2039.

Dette innebærer også at alle selskapets underleverandører må være karbonnøytrale på sikt.

Karbonnøytral fra start

– Vi har fokusert mye på batteriproduksjon. For de nye elbilen går det en viss mengde energi med til å produsere battericellene. Og selvfølgelig ville det trosset formålet med en elbil om du bruker for mye CO₂ til å produsere det du trenger for å bygge en elbil, sier han.

Ola Källenius, styreleder i Daimler og Mercedes-Benz, under lanseringen av elbilen EQC i : Marius Valle

Når modellen EQS skal i produksjon neste år skal batteriproduksjonen være karbonnøytral fra start, både på cellenivå og på batteripakkenivå.

Källenius sier at Mercedes-Benz generelt jobber med å redusere energi- og ressursforbruket under produksjon.

Mercedes-Benz bygger en ny fabrikk utenfor Stuttgart, hvor både EQS og den nye S-klassen skal produseres. Her skal allerede produksjonen være karbonnøytral fra start, noe blant annet et solcelleanlegg bidrar til å gjøre mulig.

Ulike tiltak for å kompensere

At produksjonen er karbonnøytral betyr imidlertid ikke at det ikke foregår noe CO₂-utslipp fra produksjonen, men at utslippet i sum blir null når alle ledd regnes sammen. Dette kan for eksempel innebære at Mercedes-Benz planter skog for å kompensere for deler av utslippet.

Nøyaktig hvilke tiltak de planlegger er ikke kjent, men de har allerede forpliktet seg til å unngå kullkraft fra 2022, og kun kjøpe kraft fra fornybare kilder. Dette kan gjøres ved hjelp av opprinnelsesgarantier eller ved å bygge egne kraftverk. Mercedes-Benz planlegger å gjøre begge deler, ifølge en pressemelding.

Batteriet som brukes i EQC. Foto: Marius Valle

Ved produksjon av elbiler er energiforbruket per bil høyere enn for tilsvarende fossilbiler. Det skyldes i hovedsak batteriproduksjonen. Dette er i seg selv ikke nødvendigvis et problem, da utslippet av klimagasser i hovedsak er knyttet til kraftproduksjon. Kommer kraften fra en karbonnøytral kilde, fjernes det meste av utslippet.

Celler til batterier kan ikke produseres i et hvilket som helst lokale. Det stilles strenge krav til produksjonen. Lokalene må være svært rene og ha svært lav luftfuktighet. Deler av produksjonen krever også ovner med høy temperatur, mens andre deler krever avkjøling.

Kullkraft i produksjonen

En del av årsaken til at det har vært knyttet et høyt utslipp til batteriproduksjon er at cellene i hovedsak har vært produsert i Asia. I Kina har kraftmiksen en stor andel fossile brensler. I mange asiatiske land kan energiforbruket bli høyere i perioder med høy luftfuktighet.

Produksjon i Europa kan derfor gi et mindre klimaavtrykk. Effektivisering og fokus på redusert energiforbruk under produksjon hjelper også.

Det er altså ingen naturlov at en elbil må ha et høyere CO₂-utslipp under produksjon enn en tilsvarende fossilbil.

VW ID. 3 skal være karbonnøytral fra start. Foto: Volkswagen

Om Mercedes-Benz i realiteten leverer en karbonnøytral elbil når EQS lanseres, vil den fra første kilometer ha et mindre CO₂-avtrykk enn den tilsvarende S-klassen, selv om begge er produsert med netto nullutslipp.

Hele industrien på vei mot null

Mercedes er naturligvis ikke alene om å jobbe med karbonnøytral produksjon. Hele bilindustrien fikk et frynsete rykte etter utslippsjukset som ble avdekket forrige tiår. Å være karbonnøytral kan til en viss grad sees som et forsøk på å redde omdømmet.

Volkswagen har også sagt at deres nye ID.3 skal være karbonnøytral. Ifølge deres egne tall er det batteriet som står for det største CO₂-utslippet, med 40 prosent totalt. Batteriene skal leveres av LG Chem, som i sin tur har gitt sine forsikringer til Volkswagen om at all elektrisiteten som brukes under produksjonen i Polen er karbonnøytral.

Audis fabrikk i Belgia, hvor E-Tron-elbilene produseres, er allerede karbonnøytral. BMW har som mål å kun ha karbonnøytral kraft i sine fabrikker verden over i løpet av året.

Dette fokuset gjør også at underleverandørene er nødt til å følge opp. Enkelte bilprodusenter vil nå ikke handle med underleverandører som ikke forplikter seg til netto nullutslipp i egen produksjon. Volkswagen og Daimler var blant dem som satte slike krav i fjor. De som ikke klarer det, risikerer å miste kontraktene sine, skriver Autonews.

Blant de store er Robert Bosch, som planlegger at alle deres over 400 fasiliteter verden over skal være karbonnøytrale innen året er omme.