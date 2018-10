Mer penger til Enova og Sintef, kunstsilo i Kristiansand og universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik. Her er lekkasjene som påvirker byggebransjen

Regjeringen foreslår å bruke 231, 2 milliarder av oljeinntektene neste år. Det er en økning på 4,5 milliarder kroner fra 2018.

Det viser nøkkeltall i forslaget til nasjonalbudsjett for 2019, som Finansdepartementet presenterte mandag morgen.

TU Bygg vil følge med og rapportere om forslaget til statsbudsjettet for neste år når det blir lagt fram i sin helhet klokken 10.

Av lekkasjene som påvirker bygg og eiendomsbransjen kan det nevnes:

* Regjeringen går inn for å kutte elavgiften med 650 millioner. Avgiften reduseres for første gang på 16 år, melder Nettavisen. * Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv. * Regjeringen foreslår å senke taket for hvor mye eiendomsskatt kommunene kan kreve fra 7 til 5 promille av eiendommens verdi, skriver VG. Regelendringen skal ikke tre i kraft før i 2020. Det foreslår samtidig at skattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av eiendommens verdi. * Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene, ifølge Trønder-Avisa. * Det bevilges 118 millioner kroner og gis en låneramme på 1,7 milliarder kroner til bygging av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, ifølge NRK. Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner, melder iFinnmark.no. * Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning), skriver Dagens Næringsliv. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene. * Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard. * Teknisk-industrielle forskningsstiftelse, som Sintef, får 40 millioner kroner mer, ifølge Adresseavisen. * Bevilgningen til såkalt muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad. * Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, skriver Aftenposten. Les også * Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes, skriver Adresseavisen. * Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett. * Regjeringen vil sette av 175 millioner kroner til bygging av den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand, melder NRK. * Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter. * Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Clemenskirken i Trondheim. * 125 millioner kroner settes av for å styrke gjennomføringen av Navs inkluderingsdugnad, som skal hjelpe til å få flere mennesker ut i arbeid, skriver Dagbladet. – Klar bedring i arbeidsmarkedet

Nøkkeltall statsbudsjettet 2019 * Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd). 231,2 milliarder kroner. * Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent * Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral budsjettimpuls) * Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019. * Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken * Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent. Kilde: NTB

Oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av inntektene i oljefondet, noe som ligger godt under handlingsregelens bestemmelse om å bruke maksimalt 3 prosent av fondets inntekter.

Det gir en nøytral virkning på norsk økonomi, med en budsjettimpuls på 0,0 prosent.

Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, men innebærer en økning på 4,5 milliarder kroner fra oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Det pekes på at arbeidsmarkedet er i klar bedring og at sysselsettingen øker markert. I nasjonalbudsjettet for 2019 anslås arbeidsledigheten å avta fra 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år.