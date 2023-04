Mer av alt raskere – og en rettferdig omstilling

Denne uken gikk Norges største industribedrifter nok en gang ut med budskapet om at det må på plass mer fornybar kraft, også i Norge. Industribedriftene Yara, Hydro, Kongsberg, Aker, Equinor og Statkraft gikk samlet ut med beskjeden om at norsk satsning på ny energi inn i energisystemet er for puslete.