Mens panservernvåpnene renner inn i Ukraina, er det ett missil de ikke får

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har flere land justert sin politikk og bestemt seg for å donere panservernvåpen til de ukrainske styrkene.

Det dreier seg blant annet om tusenvis av M72-raketter produsert av Nammo, samt mer avanserte ATGM-våpen («anti-tank guided missile») som amerikanske FGM-148 Javelin og britisk-svenske NLAW.

Innenfor sistnevnte kategori er det imidlertid ett missil som er mye brukt i Europa, men som ikke kommer det ukrainske forsvaret til gode: Spike fra Rafael Advanced Defense Systems.

– Russisk press

Israel har satt stopp for eventuelle donasjoner av Spike til Ukraina, skriver Shepard Media (krever abonnement).

En industrikilde opplyser til forsvarsnettstedet at det er Israels sensitive forhold til Russland som gjør at de har strenge sluttbrukerrestriksjoner på eksport til Nato-land, for eksempel de tre baltiske landene som har anskaffet store mengder Spike i nyere tid.

Ukraina har bedt om Spike-missiler gjentatte ganger, både før og etter den russiske invasjonen.

Ifølge Shepard var det russisk press som førte til at myndighetene i Jerusalem også måtte droppe planlagt eksport av droner til Ukraina i 2014, og at Israel siden den gang ikke har bidratt offisielt med forsvarsmateriell til landet.

Imidlertid er Ukraina i ferd med å motta nye forsendelser av luft- og panservern fra andre land, opplyste forsvarsminister Oleksij Reznikov på Facebook mandag:

– Jeg vil ikke gå mer i detalj om våpen og ammunisjon, annet enn å si at det er betydelige mengder. La heller fienden bli overrasket. I tillegg er det de siste tre dagene mottatt over 50.000 hjelmer og skuddsikre vester. Vi mottar også uniformer sydd for andre Nato-land. Vi får heller la våre styrker bli kledd litt annerledes, det viktigste er å slå tilbake fienden, skrev Reznikov.

Dette bildet, tatt 12. januar 2022, viser ukrainske soldater som øver med FGM-148 Javelin. Foto: AP / NTB

Eurospike

I Europa selges Spike av det tyske selskapet Eurospike, eid av Rheinmetall, Diehl og Rafael, Våpensystemet er operativt i et flertall av Nato-landene.

Eurospike var kandidat også da Norge skulle kjøpte nye panservernvåpen tidlig på 2000-tallet, og det skapte en del politisk rabalder på grunn av den israelske koblinga. Konkurransen ble vunnet av Javelin-missilet fra Raytheon/Lockheed Martin (JVV).

Når vi snakker om koblinger, er det en slik til norsk industri: Spike er integrert på Protector RWS, den fjernstyrte våpenstasjonen som Kongsberg Defence & Aerospace har meget stor suksess med på verdensmarkedet, med totalt 28 brukerland så langt.

Kombinasjonen Protector/Spike er det Danmark som er først med. De er i ferd med å kjøpe inn siste generasjon av dette missilet fra Eurospike, og i anskaffelsen ligger også integrasjon med Protector RS4, også kalt det nye «stabiliserede våbensystem» (STAVS) som monteres på PPK-er av typen Piranha V.

For litt over et år siden demonstrerte Rafael skarpskyting med Spike integrert på en Protector RWS på taket av ei Oshkosh JLTV-feltvogn i Slovenia.

Fra før er også Javelin og franske MMP fra MBDA integrert på Protector. Først var Javelin, som brukes på amerikanernes Stryker-vogner med M153 Crows.

Blant nyere brukere er Estland, som skal ha våpenstasjonen på sine oppgraderte CV90-stormpanservogner de har kjøpt brukt fra Nederland og Norge, med Javelin integrert.

Forbedret rekkevidde

I likhet med Javelin er Spike et bærbart panservernvåpen som er konstruert for å bekjempe stridsvogner og andre harde mål. Skytteren låser missilet på et mål og kan trekke seg tilbake eller sikte seg inn på et annet mål når missilet er fyrt av og har forlatt røret – det som kalles skyt-og-glem («fire-and-forget»).

Hittil har Javelin hatt en rekkevidde på inntil 2,5 kilometer, men med nye utskytnings- og ildledningsenheter (CLU) skal denne være økt til 4 kilometer.

Når det gjelder Spike, har de ifølge produsenten økt rekkevidden på nyeste generasjon (LR2) til 5,5 kilometer. Samt gjort forbedringer i penetrasjonsevne i panser og til å trenge gjennom aktive beskyttelsessystemer (APS).

For øvrig produserer Rafael APS også, og deres Trophy-system kan være aktuell for de kommende nye norske stridsvognene, enten det blir Leopard 2A7 eller K2 Black Panther.

Leopard-produsenten KMW har nylig gått sammen med Rafael og General Dynamics European Land Systems (GDELS) og opprettet Eurotrophy, som skal stå for produksjon og salg av APS-teknologien for det europeiske markedet.