Mener lønnsveksten for Tekna-medlemmer viser at bedrifter holder igjen

Teknas medlemmer hadde en moderat lønnsvekst i fjor, viser organisasjonens lønnsstatistikk.

Lavest var veksten for Tekna-medlemmene i privat sektor, hvor gjennomsnittslønnen økte med 4,8 prosent. Dette er en nedgang fra lønnsveksten i 2022, som var 5,6 prosent.

Høyest var veksten for Tekna-medlemmer i kommunal sektor, med 6,3 prosent, opp fra 4,8 prosent i 2022.

I statlig sektor hadde Tekna-medlemmene en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,8 prosent, opp fra 4,4 prosent i 2022.

At de offentlig ansatte har økt sin lønnsvekst er positivt og avgjørende for at stat og kommune kan konkurrere om kompetanse, sier Tekna-president Elisabet Haugsbø i en pressemelding.

Moderat i forhold til prisstigning

Haugsbø beskriver lønnsutviklingen totalt sett som moderat – og lavere enn de hadde forventet med tanke på prisstigningen i 2023.

– Mye tyder på at det er en økende usikkerhet i arbeidsmarkedet, selv om arbeidsledigheten fortsatt er lav. Vi ser at flere bedrifter er forsiktige og holder igjen, samtidig som færre bytter jobb, sier Haugsbø.

Hun mener vi ser effekten av arbeidsgiveravgiften, som slår inn på arbeidstakere med lønn over 850.000 kroner. Haugsbø kaller det en skatt på kompetanse og ber regjeringen fjerne den ekstra beskatningen.

Hun er også bekymret for at eierne velger å ta ut større del av overskuddet i virksomhetene og at dette går på bekostning av arbeidstakernes lønnsutvikling.

– Går bedriftene godt, skal de ansatte ha sin del av kaka. Vi kommer til å følge nøye med på tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) når de er klare, for å se om eierne nå tar en urimelig stor del av overskuddene. Det er i så fall ikke akseptabelt, sier Haugsbø.

Mindre forskjeller for nyutdannede

For nyutdannede Tekna-medlemmer er det privat sektor som gir de største lønningsposene, men marginene er ikke store.

I 2023 hadde disse en snittlønn på 619.347 kroner, mot 566.979 kroner i staten, og 611.272 kroner i kommuner.

Haugsbø omtaler startlønnen for nyutdannede som god og mener at dette viser at det er sterk konkurrnase om å tiltrekke seg kompetanse.