Mekling for nær 1600 flyteriggansatte – mulig streik ved midnatt

Anne Cathrine Frøstrup er oppnevnt som mekler.

Lønn er det sentrale stridspunktet mellom partene.

– Når moder Norge ellers har hatt en lønnsutvikling på 8,5 prosent, og vi kan dokumentere med SSBs tall at vi har hatt 3,35 prosent, har vi åpenbart kommet veldig dårlig ut, sier nestleder Roy Aleksandersen i Safe til NTB.

Industri Energi har på forhånd meldt at de vil ta ut 922 medlemmer ved en eventuell streik. Safe vil ta ut 664 medlemmer, med en opptrappingstid på 14 dager.

Industri Energi og Safe har begge varslet plassfratredelse for 19 bedrifter fordelt på 21 rigger, melder Rederiforbundet.

Aleksandersen mener arbeidstakerne er skyldige et etterslep fra tidligere år, og sier Norges Rederiforbund «vet hva som må til» for å imøtekomme fagforeningenes krav.

– Faren er overhengende for en konflikt. Men partene møtes til mekling i håp om å komme til enighet, sier Aleksandersen.

– Kravene fra arbeidstakersiden lå langt over «frontfaget» og skiller seg vesentlig fra hva andre grupper i samfunnet har oppnådd. Vårt utgangspunkt er uansett at partene kommer fram til enighet i løpet av meklingen, har forhandlingsleder Jakob Korsgaard for Norges Rederiforbund uttalt.