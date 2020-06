Med unntak av mars har registreringen av Tesla-modeller nesten stått stille

Tesla var den store vinneren på registreringsstatistikken i Norge i fjor. De 15703 eksemplarene som ble levert til kunder i fjor gjorde Model 3 til bilen med flest nyregistreringer.

Det er den tredje mest registrerte bilen på ett år, slått av VW Golf i 2015 (16.388 biler) og VWs boble i 1969 (16.706 biler). Med 18.798 registreringer var Tesla bare 151 biler bak Volkswagen i hele fjor.

2020 tegner til å bli langt fra jubelåret for amerikanerne. Snart halvveis ut i året er det registrert 1517 nye Tesla-modeller i Norge, ifølge tall fra EU-EVs.com.

Det meste av dette er Model 3, i tillegg til noen Model X og et knippe Model S.

Mai er så langt den svakeste hele måneden for Tesla med tanke på registreringer. 24 biler ble registrert. Mars har så langt vært den eneste måneden i år med høye tall.

Til sammenligning er det registrert 5264 nye Audi E-Tron, og 605 av disse ble levert i mai. Det er til sammen fem elbilmodeller som har solgt mer enn Tesla Model 3 så langt i år.

Forklaringen er i hovedsak pandemien. For det er ikke bare Tesla som har opplevd at registreringstakten har falt. I april og mai sank det også med leveringer av Audi E-Tron for eksempel.

Påvirker Teslas leveringer gjennom sommeren

At fabrikken i Fremont i California har vært stengt vil påvirke leveringssituasjonen til Tesla gjennom sommeren, forteller deres norske informasjonssjef Even Sandvold Roland. Det selv om produksjonen nå er i gang.

Nye bestillinger leveres fra august. Lav registreringstakt vil fortsette i sommer, da de bare kommer til å levere ut et lite antall biler den kommende tiden.

– Dette er ringvirkninger fra nedstengningen. Det fikk en uforholdsmessig effekt på leveranser til Norge, fordi fabrikken var stengt i perioden de norske bilene vi skulle levere i andre kvartal normalt ville blitt produsert. Vi havnet på etterskudd med tanke på den kvartalsvise syklusen vi jobber etter, sier Roland.

Ikke samme tilnærming

Han mener det blir feil å sammenligne registreringsstatistikken til Tesla i år med i fjor. Tesla har en annen tilnærming til levering enn andre bilprodusenter, mener han.

– I fjor leverte vi Model 3-reservasjoner fra 2016 til 2019, i tillegg til biler bestilt i løpet av 2019. Vi ønsket å unngå kunstig lange leveringstider. Vi kunne selvfølgelig oppnådd jevnere tall på registreringsstatistikken ved å holde igjen mengden biler vi leverer ut og porsjonere det ut over lengre perioder. Men vi mener det blir mer riktig å levere biler når vi har mulighet, slik at kundene våre slipper å vente unødvendig. Det fører til svingninger i tallene, sier Roland.

Han kan ikke gi oss noen tall for hvor mange som venter på å få levert Tesla-modeller, men forteller at situasjonen denne våren har gjort at en del kunder har fått utsatt levering.

Større forutsigbarhet

Tesla er i ferd med å bygge en ny fabrikk i Europa. Når denne er oppe og går, sannsynligvis neste år, kan det fort bli mer forutsigbarhet i leveringssituasjonen. En stor del av reisen til en Tesla vil da fjernes helt, og produksjonskapasiteten øker.

Vi spør om det har vært aktuelt å levere Tesla Model 3 fra den nye fabrikken i Kina, men Roland sier at denne har mer enn nok med å dekke etterspørselen der i landet.

Registreringene av Audi E-Tron har gått nedover siden mars. Foto: Eirik Helland Urke

Det kan også tenkes at det sitter mange potensielle Tesla-kjøpere og venter på Model Y, som trolig kommer over nyttår. I tillegg er det nylig lansert en ny versjon av Model S med lengre rekkevidde. Den er ikke tilgjengelig for bestilling i Europa enda.

Også Audi har hatt leveringsfall

Audi E-Tron er også en populær elbil i Norge, og kommer i en rimeligere variant som har solgt godt.

E-Tron-leveringene har imidlertid også gått nedover etter en topp i mars.

De to bilprodusentene er nok ikke helt sammenlignbare. Mens det selges tusenvis av Teslaer verden over, er Norge ett av få markeder med hvor det er volum på salget av E-Tron. Dermed går i utgangspunktet mye av produksjonen til Norge.

Det har i hele år bare blitt registrert 179 E-Tron i Nederland og 116 i Spania, ifølge EU-EVs.com. I februar ble det solgt 591 E-Tron i Tyskland.

Audis fabrikk i Brussel startet opp igjen produksjonen av E-Tron i begynnelsen av mai, med redusert bemanning og lavere produksjon.