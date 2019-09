Med lav vekt og luftmotstand skal denne trehjulingen klare 160 mil på én lading

Trehjulingen som ble utviklet av Accelerated Composites ble kalt verdens mest effektive bil. Den rakk ikke å slå gjennom før selskapet ble nedlagt i 2011. Men gründerne Steve Fambro, Chris Anthony og Steve Johnson tror åpenbart at forbrukerne vil ha en effektiv, toseters elbil. I år etablerte de sitt nye selskap Aptera Motors, som er oppkalt etter den opprinnelige modellen.

Planen er å tilby en rekke ulike batteripakker, fra 40 til 100 kilowattimer. Den største skal gi deres nye Aptera en rekkevidde på utrolige 1600 kilometer. 160 mil kan sammenlignes med de cirka 60 milene som leveres av dagens råeste elbiler. Den strømlinjeformede trehjulingen bruker mindre enn 100 Wh per mile (ca. 1600 meter) – noe som kan sammenlignes med Teslas Model 3, hvor en Standard Range Plus-versjon bruker opp 250 Wh per mile, ifølge det amerikanske systemet U.S. EPA.

Bak denne rekkevidden ligger en lett konstruksjon og lav luftmotstand. Med en batteripakke på 60 kilowattimer kommer farkosten til å veie cirka 800 kilo, noe som er omtrent halvparten av en Nissan Leaf med samme batteripakke. Og den japanske produsentens fireseters modell har en effektivitet som bare ligger på en tredel av Apteraens.

Sterkere enn noe annet kjøretøy – men må bevises

Chassiset er en sandwichkonstruksjon av plastkompositt som gir en mye lavere produksjonskostnad enn å presse deler i stål og aluminium. Bedriften hevder samtidig at komposittmaterialet deres gjør konstruksjonen sterkere enn noe annet kjøretøy på veiene i dag. Så snart den første prototypen deres er ferdig, skal den gjennomgå fullstendige kollisjonstester, og da vil det vise seg om de har rett.

Med dagens metoder for beregninger innen væskedynamikk kan designteamet på 2–3 timer kjøre simuleringer som ville ha tatt fire dager da den opprinnelige Apteraen ble utviklet i 2009. Designmessig finns det ingen spor av den gamle bilens former i den nye versjonen.

Navmotorene på 50 kilowatt eller 67 hestekrefter, leveres av en østeuropeisk produsent. Motorene kommer eventuelt bare til å drive forhjulene, selv om den første prototypen antagelig også får en motor i bakhjulet. De tre kommer da til å gi modellen en total effekt på 150 kilowatt.

Batteripakken sitter i gulvet, og vinkles opp bak føreren der kjøretøyet smalner av mot bakhjulet. Men væskekjølingen kommer ikke å benytte de kjølerne og pumpene som er vanlige. Aptera har en hemmelig løsning hvor kjølingen foregår via overflaten til karosseriet. Dette rapporterer IEEE Spectrum.