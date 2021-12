Med etterbrenner og traktor inn på museum – men de dyre delene på F-16 skal ikke stilles ut

Gardermoen: Torsdag ble det kjent at Norge har solgt 12 av de 57 gjenværende F-16-flyene.

Men noen av jagerflyene kommer heldigvis til å forbli i landet. En av dem er maskinen med halenummer 687. Fredag ettermiddag kom det flygende fra Bodø til Gardermoen.

Her blir det den nye stjerna inne hos Forsvarets flysamling og får ansvaret for å fortelle om 42 års F-16-historie for kommende generasjoner.

Plukker av deler for salg

Det at den nye museumsgjenstanden ankom flysamlinga for egen kraftfulle maskin, med lav overflyging over vestre rullebane før den trakk opp med full etterbrenner, forteller en historie i seg selv.

Dette er ikke utrangert gammelt skrot, men en representant for flytypen som fortsatt har ansvaret for Nato-beredskapen i nord (QRA) ut dette året.

F-16 687 ankom ikke flysamlinga som noen krøpling. Foto: Peder Mathisen

I en perfekt verden hadde F-16-maskinen fløyet rett fra operativ tjeneste til museet på Gardermoen og blitt stilt ut akkurat slik det er.

Men her er det blitt nødt til gjøres kompromisser mellom museale hensyn og statens økonomi. Mange deler skal skrus av og erstattes med komponenter som har fløyet ut sin levetid og ikke kan selges. Det gjelder både 687 og 674 som skal stilles ut i Bodø.

– Vi ønsker oss fly med historie, mens Forsvarsmateriell har ordre om å selge så mange som mulig. Men jeg vil si at vi har funnet en god balanse her, med to F-16 med mye historikk fra kald krig og internasjonale operasjoner, og FMA har vært veldig behjelpelige i denne prosessen, sier major Anders Utgård, som er sjef for Luftforsvarsmuseet/Forsvarets flysamling, til Teknisk Ukeblad.

Må finne plass til to nykommere

Den siste turen fra Bodø til Gardermoen det Bård «Stump» Solheim som sto for. Han er til daglig sjef for ti norske testpiloter ved FMAs prøveflygerkontor.

Etter å ha landet og blitt tømt for skumle væsker som drivstoff og hydrazin og eksplosiver i utskytningssetet hos 335 skvadron ble 674 tauet bort til flysamlinga til en liten seremoni med rundt 60 oppmøtte.

Prøveflyger Bård «Stump» Solheim fraktet F-16-flyet til museumssjef Anders Utgård. Foto: Peder Mathisen

Nå venter 1-3 måneder med klargjøring hos FMA og Kams før flyet får sin endelige plass under tak. Det blir et av de første flyene som besøkende vil møte, og plasseres sammen et Da-20 Jet Falcon, «Kongeflyet», som også er på vei inn og et tigerlakkert F-5A som har vært utstilt i 25 år. Trolig er det en F-5B toseter som må gi plass.

I arbeidet med å finne objekter som skal representere F-16-historien, har det vært et uttalt ønske om at det ikke er ønskelig med ei såkalt hangardronning» eller en «frankensteinmaskin» som er blitt klattet på og satt sammen av ymse deler.

Til sjuende og sist ble det en viss grad av dette. Eksempelvis skal 687 bytte vinger før det stilles ut. Utgård innrømmer at flyene selvsagt blir noe degradert av denne prosessen, men ikke mer enn han kan stå inne for, og det vil fortsatt være komplette fly publikum vil møte. Museumssjefen har forståelse for de økonomiske argumentene:

– Eksempelvis kan en F110-motor fort være verdt 80 millioner kroner. Men jeg vet at det finnes motorer som har vært utsatt for «birdstrikes» og ikke er salgbare. Så på sikt, når hele avhendingsprosjektet er ferdig oppgjort og røyken har lagt seg, regner jeg med at vi kan finne en motor å sette inn i flyet, sier Utgård.

Snytt for F-35

687 ble levert fra Fokker-fabrikken i Nederland 25. mai 1984. Høsten før kom 674.

Begge flyene deltok i Afghanistan for tjue år siden, mens 674 i tillegg fløy over Libya for ti år siden. 674 var et av to norske fly som slapp de første bombene mot libyske stridsvogner den 25. mars 2011 og har tredje flest skarpe tokt i internasjonale operasjoner blant de norske flyene.

Dersom alt klaffer, blir 674 i sentrum for en seremoni der F-16 overrekker ansvaret for Nato-beredskapen i nord til F-35A. Planen er at 674 den 6. januar skal fly fra Bodø til Evenes og deretter tilbake til Norsk luftfartsmuseum i Bodø.

PS. På siste del av sin siste tur fikk 687 følge av to etterkommere av typen F-35A fra Ørland. For mange oppmøtte entusiaster med store kameraobjektiver var det riktignok noe skuffende at de kun hørtes. De ble ikke med ned mot flystripa slik planen opprinnelig var.