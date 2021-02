Med dette batteriet kan du kappe 3000 stendere eller se på TV i 30 timer

Bevegelsesfrihet har vært en grunntanke hos tyske Festool siden de kom med verdens første transportable motorsag i 1925.

De er ikke først ute med bærbare batterier for elektriske verktøy, men ifølge den norske grossisten, Motek, er det ingen andre som kan matche ytelsen til Sys Powerstation, som lanseres til sommeren.

For håndverkere flest er det fremdeles verktøy med ledning som gjelder, selv om de batteridrevne nærmer seg proffmarkedet mer og mer. Sirkelsager og andre store kappeverktøy trenger mye effekt ved oppstart, og her kan det nye Festool-batteriet tilby 11.000 watt i et halvt sekund og 7200 watt i seks sekunder.

Raske snitt

Deretter kan det forsyne verktøy med inntil 3680 watt konstant, nok til både en kraftig sag eller borhammer og for eksempel en tilkoblet støvsuger.

– Vi forsøker å selge støvsugere sammen med alle sagende, borende og slipende verktøy, sier Odd Arve Rygh, produktsjef hos Motek.

Selv om det bare er ett uttak på batteriet, er det ikke uvanlig at håndverkere kobler sammen flere komponenter, slik at summen blir ganske stor. Et fulladet batteri av denne typen gir 1500 wattimer. Dersom du kjører det på maks (konstant 3680 watt), varer det i 24 minutter. Men det er helt urealistisk, mener Rygh.

For det første trekker ikke en sag i marsjfart mer enn 1500–2000 watt. For det andre er effektiv sagetid kort.

– En snekker føler kanskje at han står ved kapp- og gjærsaga hele dagen. Effektiv sagetid er likevel mye kortere, kanskje bare en halvtime, sier han.

Hyttebatteri?

For å gi en bedre indikasjon på ytelsen har Motek satt opp en liste over hva det 16 kilo tunge batteriet med hank kan gi strøm til:

Cirka 70 meter lengdesnitt i gran (120 mm materialtykkelse) med sirkelsag.

Cirka 3000 tverrsnitt kan gjøres med sirkelsag i furu, 40 x 98 mm.

Cirka 62 m 2 betongsliping med saneringsfres og støvsuger.

betongsliping med saneringsfres og støvsuger. Cirka 200 m2 sliping med Planes LHS 2-225 og støvsuger.

Ifølge Motek tar det omtrent tre og en halv time å lade opp batteriet fra en vanlig 230 V stikkontakt. Importøren sikter seg imidlertid ikke bare inn mot byggebransjen.

De mener at også hyttefolket vil kunne ha glede at et slikt batteri, som for eksempel kan drive en 49 tommers led-tv i 30 timer, nok til å vise 40 fotballomganger, for dem som sverger til den måleenheten.

Den nye jerrykanna!

Prisen for batteriet er ikke fastsatt ennå.

– Hvis jeg skal tippe, vil jeg si at den vil ligge et sted mellom 32.000 og 35.000 kroner, sier Odd Arve Rygh, som har tenkt på nok et bruksområde:

En liten el-bil kan komme noen kilometer med 1,5 kWh.

– Kanskje slike batterier kan bli de nye reservekannene, foreslår Rygh.